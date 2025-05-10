İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 20 yaralı

İstanbul'da metrobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör belasından kurtulacağız, her an müjde alabiliriz

PKK kendini ne zaman feshedecek? Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
Pakistan ve Hindistan ateşkes ilan etti

Hindistan ve Pakistan arasında ateşkes! Masada Türkiye de vardı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var

İspanya'da Binlerce Kişi Sánchez'in İstifasını Talep Etti

İspanya'da Binlerce Kişi Sánchez'in İstifasını Talep Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Madrid'de sağ ve aşırı sağcıların öncülüğünde düzenlenen gösterilerde, Başbakan Pedro Sánchez'in istifası ve erken seçim talep edildi. Gösteriye katılan politikacılar, mevcut hükümetin başarısızlığını eleştirirken, sol partilere karşı da karşıt bir gösteri düzenleneceği duyuruldu.

İspanya'da sağ ve aşırı sağın çağrılarıyla başkent Madrid'de meydanlara inen binlerce kişi, Başbakan Pedro Sanchez'in istifa etmesi talebiyle gösteri yaptı.

Sağ ve aşırı sağdan 129 sivil toplum örgütünün çağrısıyla Madrid'deki Colon Meydanı'nda yapılan gösteriye, ana muhalefetteki Halk Partisi (PP) ve ülkede üçüncü büyük siyasi parti konumundaki aşırı sağcı Vox da destek verdi.

" İspanya'nın Onuru İçin" başlığı altında toplanarak, İspanyol bayrakları taşıyan binlerce kişi, "Sanchez istifa" sloganları atıp, erken seçime gidilmesini istedi.

Gösteriye katılan PP Meclis Sözcüsü Miguel Tellado, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başarısız bir yasama dönemindeyiz. Sadece Başbakan Sanchez'in iktidar arzusuna yanıt veren, meclis çoğunluğu olmayan ve yanlış yönlendirilen bir yasama dönemi... İspanya'da yönetmeyen bir azınlık koalisyon hükümeti, yasama yapmayan bir kongre ve ülkede ne yapılacağına karar veren bağımsızlık yanlısı azınlıklar ve aşırılıkçı azınlıklar var. Sanchez istifa edip hemen erken seçim ilan etmeli." dedi.

Öte yandan, gösteriye karşı açıklama yapan Dijital Dönüşüm ve Kamu Hizmeti Bakanı Oscar Lopez ise sol partilerin ve sivil toplum örgütlerinin girişimiyle yarın da kendilerinin meydanlara ineceğini hatırlatarak, "Bugün ülkenin ilerlemesine karşı çıkanlar gösteri yapıyor, yarın ise geleceğe inananlar ve bunu korumak isteyenler gösteri yapacak. Bugün sokağa çıkanlar, işçi reformuna, emekli ve asgari maaş artışlarına karşı olanlardır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
Özel çocukları tokatlayan kadın öğretmen tutuklandı

Görüntülerin ele verdiği kadın öğretmen cezaevine gönderildi
Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale böyle ayar verdi

Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale ayar verdi
Türkan Şoray, 52 sene sonra Meryem Ana Kilisesi'ni ziyaret etti

52 yıl sonra ilk kez ziyaret etti: Duygusal anlar yaşandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.