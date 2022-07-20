İspanya'da aşırı sıcaklar 678 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu - Haberler

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İspanya'da aşırı sıcaklar 678 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu

AA - Saadet Firdevs Aparı - Güncel
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İspanya'da aşırı sıcaklar 678 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu

İspanya'da 10 gündür etkili olan sıcak hava dalgasının 678 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığı bildirildi.

İspanya'da 10 gündür etkili olan sıcak hava dalgasının 678 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığı bildirildi.

İspanya Meteoroloji Ajansınca (AEMET) yayımlanan verilere göre, 9-18 Temmuz'da "1975'ten bu yana ülkede en yoğun yüksek sıcaklıklar" kaydedildi.

İspanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 678 kişinin yüksek sıcaklıklar sebebiyle hayatını kaybettiği aktarıldı.

İspanya'da 10 günü aşkındır zaman zaman 45 dereceyi geçen hava sıcaklıkları binlerce hektarlık yeşil ve ormanlık alanın küle döndüğü yangınlara yol açmıştı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

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