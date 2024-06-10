İspanya'da aşırı sağın yeni partisi siyasi dengeleri alt üst etti

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin İspanya ayağında yüzde 4,6'lık oy oranıyla üç parlamenter çıkararak sürpriz yapan "Kutlama sona erdi" adlı aşırı sağın yeni partisi, ülkedeki siyasi dengeleri alt üst etti.

AP seçimlerinden Fransa, Almanya ve İtalya'ya nazaran çok düşük seviyede kalan İspanya'daki aşırı sağ ikiye bölündü.

Liderliğini 34 yaşındaki "sosyal medya etkileyicisi" (influencer) Luis Perez'in yaptığı, çok kısa bir süre önce "Kutlama sona erdi" adıyla kurulan aşırı sağın yeni partisi, topladığı 15 bin imza ile katıldığı AP seçimlerinden beklenmedik bir sonuçla çıktı.

Yaklaşık 800 bin seçmenin oyunu alarak yüzde 4,6'lık oy oranına sahip olan "Kutlama sona erdi" partisi, AP'ye üç parlamenter gönderdi.

Son 10 yıldır İspanya siyasetinde aşırı sağı temsil eden ve AP seçimlerinde yüzde 9,6'lık oranla 6 parlamenter çıkaran Vox Partisi'nin oylarını bölen "Kutlama sona erdi", bir anda ülkede 5. büyük siyasi güç oldu.

Aşırı sağın bilinen, İslam ve göçmen karşıtı söylemlerini daha da ağır bir dille siyasete taşıyan "Kutlama sona erdi" partisinin lideri Perez, yaptığı açıklamada, İspanya'da "siyasi sistemi yıkmaya geldiklerini" savundu.

Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri ve Başbakan Pedro Sanchez'i hedef alan Perez, "Pedro, bir valize saklansan iyi olur çünkü seni hapse atacağız." diyerek İspanya siyasetinde alışık olunmadık söylemler kullandı.

Aşırı sağcı politikacı, "İspanya, suçluların, yozlaşmışların, paralı askerlerin, sübyancıların ve tecavüzcülerin ülkesi haline geldi ve bu üzücü bir durumdur. Bundan her gün acı çeken birçok İspanyol var." dedi.

Perez, "Bu sistemin bir parçası olmayacaklarını ve parlamenter olarak alacakları maaşları bağışlayacaklarını" ifade etti.

Tüm düzensiz göçmenleri "suçlular" olarak tanımlayan Perez, "İslamcılarla, güvensizlikle ve tecavüzle dolu başarısız bir ülkenin başkenti" diye bahsettiği Brüksel'de AP parlamenteri olarak asla yaşamayacağını söyledi.

Aşırı sağın yeni partisi "Kutlama sona erdi" partisi hakkında gerek hükümet ortakları (PSOE ve Sumar) gerekse AP seçimlerinden birinci çıkan ana muhalefetteki Halk Partisi (PP) yorum yapmaktan kaçındı.

İspanya'daki siyaset uzmanları ise "Kutlama sona erdi" partisini ülke siyaseti için "bir tehdit" olarak gösterirken, "merkez sağın (PP) oy almak için zaman zaman aşırı sağa kaçan söylemlerinin bundan sonra daha da radikalleşmesi riskine" dikkati çekti.