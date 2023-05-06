İspanya'da aşırı sağcı 'Reconquista' grubu sahte hesaplar üzerinden İslam karşıtlığı yapıyor

İspanya'da, adını Endülüs döneminde İber Yarımadası'ndaki Hristiyanların Müslümanları adadan çıkarmaya yönelik çabalarından alan "Reconquista" grubunun, açtığı sahte Twitter hesapları üzerinden Müslüman ve göçmen karşıtı propaganda yaptığı ortaya çıktı.

İspanya'da, adını Endülüs döneminde İber Yarımadası'ndaki Hristiyanların Müslümanları adadan çıkarmaya yönelik çabalarından alan "Reconquista" grubunun, açtığı sahte Twitter hesapları üzerinden Müslüman ve göçmen karşıtı propaganda yaptığı ortaya çıktı.

Princeton'daki Network Contagion Araştırma Enstitüsünün hazırladığı rapor, İspanya'da aşırı sağcıların sahte hesaplar ile sosyal medyayı Müslüman karşıtı fikirlerin yayılması için bir araç haline getirdiklerini gösterdi.

Enstitünün kurucu ortağı Joel Finkelstein, İspanya'daki aşırı sağcı Reconquista grubuna ilişkin bu hafta yayımlanan rapordaki bulguların bir çeşit "felaket tarifi" olduğunu ve tüm dünyada "aynı sorunun farklı tezahürlerinin" görüldüğünü vurguladı.

Aşırı sağcı gruplar sosyal medyada benzer yöntemler kullanıyor

Finkelstein, ABD'deki aşırı sağcı gruplar ile Reconquista'nın çevrim içi platformlarda benzer yöntemler kullanıyor olmasının tesadüf olmadığı ve bu tarz hareketlerin birbirlerinin başarısını kopyalamaya çalıştığını dile getirdi.

ABD'deki beyaz ırkın üstünlüğünü savunan aşırı sağcı gruplarca internet ortamında sıkça kullanılır hale gelen "Kurbağa Pepe" karikatürünün, Reconquista üyelerince de tercih edildiği ve grubun "16. yüzyıl istilacılarına benzeterek yansıttığı karikatür" ile Müslümanları hedef aldığı görüldü.

Sahte hesaplar ile Müslüman karşıtlığı körükleniyor

Hareketin internet kullanımına ilişkin çalışmalar yürüten Groningen Üniversitesi profesörlerinden Marc Esteve Del Valle, Reconquista'nın kendi göçmen karşıtı görüşlerini "İspanya'nın geleneksel değerleri" gibi sunmaya çalıştığını söyledi.

Bu anlamda, internetin sadece hareket üyelerini bir araya getiren bir platform olmadığını aynı zamanda kamuoyunu ve ülke siyasetini şekillendirme yöntemi olarak kullanıldığını belirtti.

Özellikle Faslı bir adamın, ocak ayında, bir dönem Endülüs İslam Devleti sınırları içinde kalan ülkenin güneyindeki Algeciras'ta iki kilisede saldırı düzenlemesi ve bir kilise görevlisinin ölümüne neden olmasının ardından Reconquista hareketi, kullandığı sahte hesaplar üzerinden Müslüman karşıtı nefret söylemlerini artırdı.

Rapor, Reconquista'nın, İspanya'da yaşayan ve ülkenin Müslümanların idaresinde olduğu (711-1492) Endülüs İslam Devleti dönemine dönmek isteyen bir kişiye aitmiş gibi gösterdiği sahte hesap ile paylaşımlar yaptığını gösterdi.

Sosyal medya hesapları üzerinden ülkedeki Müslümanların itibarını zedelemeye çalışan aşırı sağcı grubun, toplum nazarında kendi varlıklarını "meşru" gösterecek bir zemin oluşturma ve yeni üyeler kazanma çabasına girdiği kaydedildi.

İspanya'nın aşırı sağcı partisi Vox üyelerinin 2019 seçimleri öncesi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda Reconquista'ya referans yapması, hareketin çevrim içi ortamda takipçilerini artırdı.

İspanya, Tarık Bin Ziyad'ın 711 yılında gemileri yakması ile Müslümanların idaresine geçti ve ülke yaklaşık 8 asır Müslümanlar tarafından yönetildi. İber Yarımadası'ndan Müslümanları çıkarmak isteyen Hristiyan direnişine ise yeniden fetih anlamına gelen "Reconquista" adı verildi.