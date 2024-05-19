İspanya'da aşırı sağ liderler sosyalizmi ve Başbakan Sanchez'i hedef aldı

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) 6-9 Haziran'da yapılacak seçimler öncesinde İspanya'da aşırı sağcı Vox partisinin ev sahipliğinde Madrid'de düzenlenen mitinge katılan Avrupa ve Latin Amerika'daki aşırı sağın liderleri sosyalizmi ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i hedef aldı.

AP'de 2019'daki seçimlere nazaran oylarını yüzde 56 artırarak, yüzde 25 ile parlamentonda şimdiye kadar görülmemiş bir orana sahip olmayı hedefleyen aşırı sağ, Madrid'de toplandı.

Vox'un "Yaşasın Avrupa 24" başlığı altında düzenlediği miting kapsamındaki topantıya Vox lideri Santiago Abascal'ın dışında Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Şili Cumhuriyetçi Partisi lideri Jose Antonio Kast, Portekiz'de Chega partisinin lideri Andre Ventura, Hollanda Özgürlük partisi lideri Geeret Wilders, Fransa Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen, İsrail Diaspora İşleri ve Antisemitizmle Mücadele Bakanı Amichai Chikli ve ABD'den Amerikan Muhafazakarlar Birliği Başkanı Matt Schlapp ile The Heritage Vakfı Başkan Yardımcısı Roger Severino katıldı.

Toplantıya ayrıca İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban gibi Avrupa'daki bazı aşırı sağcı liderler, video konferansla bağlandı.

Avrupa'nın yaşadığı sorunların nedenini "sosyalizm" olarak gösteren, göçmenleri hedef alan nefret söylemlerini niteleyen aşırı sağcı liderlerin mitingine, bakan düzeyinde katılan İsrail hükümeti temsilcilerinin de destek vermesi dikkati çekti.

İspanya-Arjantin arasında diplomatik kriz büyüdü

Vox'un mitinginde diplomatik krize yol açan sözler ise Arjantin Devlet Başkanı Milei'den geldi.

"Sosyalizmin nasıl bir toplum ve ülke üretebileceğini, ne tür insanların iktidara el koyduğunu ve bunun ne düzeyde suistimal yaratabileceğini bilmiyorlar." diyen Milei, Başbakan Sanchez'in "yolsuzluğa karışan eşi ile kirlendiğini" ve bu durum için 5 gün düşündüğünü ifade etti.

Milei'nin bu sözleri, zaten açık olan İspanya ve Arjantin arasındaki diplomatik krizi daha da büyüttü.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, soru almadan basına yaptığı açıklamada, İspanya ve Arjantin'in geçmişte benzeri olmayan bir krizle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Albares, istişarelerde bulunmak üzere İspanya'nın Buenos Aires Büyükelçisi'ni merkeze çağırdıklarını, Milei'nin kamuoyuna açık bir şekilde İspanya'dan özür dilememesi halinde, egemenliklerini ve onurlarını savunmak için gerekli tedbirleri alacaklarını açıkladı.

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, İspanya'ya ziyarete gelen bir ülkenin devlet başkanının, İspanya Başbakanı'nı hedef alan açıklamalarda bulunmasının "kabul edilemez" olduğunu, İspanya'ya ve kurumlarına saldırıldığını dile getirdi.

Albares, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştüğünü ve AB'den de Milei'ye bir tepki geleceğini ifade etti.

İspanya ile Arjantin arasındaki diplomatik kriz, mayıs ayı başına dayanırken, İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente'nin Arjantin Devlet Başkanı Milei için, "Onu televizyonda gördüm ve duyduklarımdan sonra kendi kendime dedim ki; hangi maddeleri kullanıyor bilmiyorum ama uyuşturucu kullanıyor. Seçimleri kazanması imkansız dedim ama oldu." şeklindeki sözleri krizi başlatmıştı.

Bu sözlerin ardından yazılı açıklama yapan Arjantin Devlet Başkanlığı Ofisi de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i, eşinin adının karıştığı yolsuzluk iddialarına atıf yaparak sert dille suçlamıştı.

Arjantin'den gelen açıklamada, Sanchez'in "eşine yönelik yolsuzluk suçlamaları gibi ilgilenmesi gereken çok daha önemli sorunları olduğu" iddia edilerek, "İspanya Krallığı'nın iyiliği için milletinizin istikrarını ve dolayısıyla ülkemizle ilişkileri doğrudan etkileyen bu tür bir yolsuzluk skandalını açıklığa kavuşturmak için adaletin hızla harekete geçeceğini umuyoruz." denilmişti.

Bunun sonrasında gerek İspanya Dışişleri gerekse Arjantin hükümeti krizin bittiğini, sorun olmadığını savunsa da Milei'nin Vox mitingindeki son sözleri iki ülke siyasi ilişkilerini geçmişte görülmeyen bir şekilde tekrardan gerdi.

Arjantin'in Avrupa'daki ikinci en büyük ticaret ortağı ve ikinci en büyük dış yatırımcısı İspanya olurken, bugün başlayan diplomatik krizin ekonomik ilişkileri de tehlikeye atma riski bulunuyor.

Madrid'de faşizm karşıtı gösteriler

Diğer yandan Madrid'in farklı noktalarında aşırı sağ ve faşizm karşıtı gösteriler düzenlendi.

Madrid'in Colon Meydanı'nda toplanan kalabalık, "Faşizme hayır", "Geçemeyecekler" sloganları atarak, aşırı sağın demokrasi için tehdit olduğunu savundu.