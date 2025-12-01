Haberler

İspanya'da Afrika Domuz Vebası Salgınına Karşı Acil Önlemler Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği Komisyonu, İspanya'nın Katalonya bölgesinde yayılan Afrika domuz vebası (ASF) salgını için İspanya Askeri Acil Durum Birimini görevlendirdi. Salgının kontrol altına alınması amacıyla artırılan önlemler arasında veteriner ve teknik ekiplerle birlikte askerlerin de görev aldığı bildirildi. Domuz eti ihracatının önemli olduğu bölgede salgının ekonomik etkileri de hissedilmeye başlandı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun da alarm verdiği, İspanya'nın Katalonya bölgesinde görülen Afrika domuz vebası (ASF) salgınını kontrol altına alabilmek için İspanya Askeri Acil Durum Biriminin de (UME) görevlendirildiği açıklandı.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinde domuz çiftliklerinde görülen ve şu an için insana bulaşma riski olmadığı belirtilen ASF'ye karşı önlemler artırıldı.

ASF'yi kontrol altına almak için özerk yönetim ile Tarım, Hayvancılık, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığının görevlendirdiği yetkililerin yanı sıra UME'nin de 117 personel ve 25 araç ile Katalonya'ya gittiği açıklandı.

Yerel yönetim yetkililerince basına verilen bilgilerde, veteriner, teknik ekip ve askerlerin yardımlarıyla domuz çiftliklerindeki hayvanların tek tek denetimden geçirildiği, birimlerin sürekli iletişim halinde olduğu duyuruldu.

AB Komisyonu'nun sözcülerinden Eva Hrncirova, düzenlediği basın toplantısında, "Katalonya'daki salgınla ilgili bilgilendirme aldıklarını, Komisyon'dan bir heyetin de bölgeye gideceğini" söyledi.

Hrncirova, hastalığın kolayca yayılma riski taşımasından dolayı "önceden harekete geçerek önlemler almanın, hayvan kontrol bölgeleri oluşturmanın ve çiftliklerde önlemler uygulamanın gerekli olduğuna inandıklarını" ifade etti.

Diğer yandan domuz eti ihracatının İspanya ekonomisinde önemli bir yer tutmasından dolayı Katalonya'da çıkan ASF salgınının olumsuz etkilerinin olması bekleniyor.

Şimdiye kadar Tayvan, Meksika ve Çin, Katalonya'dan domuz eti ithalatını durdurduğunu açıkladı.

ASF, 2007'den bu yana Afrika, Avrupa, Amerika ve Asya kıtalarında 50'den fazla ülkeyi etkiledi.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
DİSK'in asgari ücret talebi: Enflasyon tek haneye düşene kadar yılda en az 2 kez güncellenmeli

"Masada yokuz" diyen sendikanın asgari ücret için bir şartı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Cezaevine girmemek için söylediği 'Hamileyim' yalanı tutmadı

Cezaevine girmemek için söylediği yalan, testle çürütüldü
Kocaelispor evinde fırtına gibi! Adeta gol yemeyi unuttular

Bu takım değil yenilmek, kendi sahasında gol bile yemiyor
Piyasaları hareketlendiren iddia: Kazak grup Türkiye'de dev bir bankaya talip oldu

Piyasalar yangın yeri: Türkiye'de hizmet veren dev banka satılıyor
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Avrupa devleri tek tek dökülüyor! 3 takım da liderliğini kaybetti

Avrupa devleri tek tek dökülüyor! 3 takım da zirveyi kaybetti
Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın

Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Kamyonun çarptığı anaokulu öğrencisi hayatını kaybetti

Sadece 4 yaşındaydı! Annenin çığlıkları yürek dağladı
Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarından! Bu fotoğrafını ilk kez görüyorsunuz

Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarından! Bu resmini ilk kez görüyorsunuz
TikTok'ta infial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Tarafını belli etti! Batshuayi'nin dev derbi öncesi yaptığı paylaşımı görmeniz lazım

Tarafını belli etti! Dev derbi öncesi yaptığı paylaşımı görmeniz lazım
Derin dekoltesi olay oldu! 'Eski Zara nerede?' yorumları yapılıyor

Dekolteli pozları bomba! "Eski Zara nerede?" yorumları yapılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.