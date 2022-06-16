İspanya'da 60 yıl önce müzeden çalınan Roma sunağı ülkeye geri getirildi - Haberler

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İspanya'da 60 yıl önce müzeden çalınan Roma sunağı ülkeye geri getirildi

AA - Şenhan Bolelli - Güncel
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İspanya'da 60 yıl önce müzeden çalınan Roma sunağı ülkeye geri getirildi

İspanya'nın Tarragona Arkeoloji Müzesi'nden 60 yıl önce çalınan Roma sunağının, polisin yürüttüğü çalışmalar sonrasında ülkeye geri getirildiği bildirildi.

İspanya'nın Tarragona Arkeoloji Müzesi'nden 60 yıl önce çalınan Roma sunağının, polisin yürüttüğü çalışmalar sonrasında ülkeye geri getirildiği bildirildi.

İspanya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, beyaz mermerden yapılan ve 12 santimetre uzunluğunda olan sunağın üzerinde Jüpiter tanrısına adanmış yazılar bulunduğu belirtildi.

Resmi arkeoloji kataloglarında 1880 yılından bu yana yer alan Roma sunağının 1962'de Tarragona Arkeoloji Müzesi'nden çalındığı ve izine ilk kez 2015'te rastlandığı kaydedildi.

İtalyan jandarmasının, söz konusu tarihi eserin ABD'deki bir müzayede sitesi tarafından açık artırma ile satıldığı bilgisini verdiği ve yürütülen soruşturmada eserin son olarak Londra'da yaşayan bir ABD vatandaşında olduğunun tespit edildiği bildirildi.

ABD vatandaşının eserin kaçak olduğunu öğrendikten sonra gönüllü olarak Londra'daki İspanya Büyükelçiliğine teslim ettiği ve Roma sunağının Tarragona'da müzeye konulduğu ifade edildi.

AA / Şenhan Bolelli - Güncel

Tarragona İspanya Roma Güncel Haberler

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