İspanya'da 3D Yazıcıyla Çocuklara Özel İlaç Üretilecek

İspanya'nın Barselona kentinde bulunan Vall d'Hebron Üniversite Hastanesi Eczane Servisi, önümüzdeki haftalarda 3 boyutlu yazıcı ile çocuklar için ilaç üreteceğini duyurdu.

İspanya'nın Barselona kentinde bulunan Vall d'Hebron Üniversite Hastanesi Eczane Servisi, önümüzdeki haftalarda 3 boyutlu yazıcı ile çocuklar için ilaç üreteceğini duyurdu.

Hastaneye göre bu yeni formülasyon, her hasta için kişiselleştirilmiş bir şekilde ilaç dozajı oluşturulmasına yardımcı olacak. Bu şekilde günlük olarak ilaç almak zorunda olan çocukların deneyimlerinin iyileştirilmesi umuluyor.

Önümüzdeki haftalarda ilaçların etkinliğini, tolere edilebilirliğini ve kabul düzeyini test etmek için bir çalışma yapılacak.

3 boyutlu yazıcı, ilaçların yarı katı ve çiğnenebilir formda üretilmesini mümkün kılıyor.

Yaygın olarak kullanılan şuruplarla yapılan tedavilerin aksine, bu yenilikçi formülasyon, her bir çocuğun kilosuna ve klinik özelliklerine göre kişiselleştirilmiş dozlarda ilaçlar yaratmayı mümkün kılıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İspanya'nın Barselona kentinden bildiriyor. (XHTV)