1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

1 Mayıs İşçi Bayramı için meydanda toplananlar

Halay çekenler

KAYSERİ - Kayseri'de de bazı sendika, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve işçilerin katılımıyla etkinlik düzenledi.

Gevher Nesibe Mahallesi'nde toplanan grup, pankart taşıdı, davul zurna eşliğinde Mimar Sinan Parkı'na kadar yürüdü.

Polisin güvenlik önlemi aldığı etkinlikte katılımcılar halay çekti.

Nevşehir'de işçiler mesaideydi

Bu arada Nevşehir'de temizlik işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü çalışarak geçirdi.

Mesaiye sabah başlayan işçiler, Ramazan Bayramı öncesi kentin cadde ve sokaklarını temizledi.

İşçilerden Tahsin Ünlüer, AA muhabirine, tatil veya çalışma günü ayrımı yapmadan görevlerinin başında olduklarını, işini yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Ramazan Bayramı arifesi ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün denk gelmesi nedeniyle vardiyalı çalışmaya devam ettiklerini belirten Ünlüer, "Bugün 1 Mayıs ama çalışıyoruz. Bundan dolayı şikayetçi değiliz. Hem işimizi yapıp hem de ek mesai ücreti alıyoruz. Çevrenin daha temiz olabilmesi için görevimizi sürdürüyoruz. Salgın döneminde insanlar etrafa çokça kullanılmış maske atıyordu ama o sorun ortadan kalktı. İşimizi yapmaktan memnunuz." diye konuştu.