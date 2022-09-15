İspanya'da 1,5 yılda 200 milyon avrodan fazla kara para aklayan suç örgütüne operasyon

İspanya'da düzenlenen uluslararası operasyonda, son 1,5 yılda 200 milyon avrodan fazla kara para akladığı tespit edilen bir suç örgütünün üyeleri yakalandı.

İspanya'da düzenlenen uluslararası operasyonda, son 1,5 yılda 200 milyon avrodan fazla kara para akladığı tespit edilen bir suç örgütünün üyeleri yakalandı.

İspanya jandarmasından yapılan açıklamada, Avrupa'da uyuşturucu kaçakçılığı yapan uluslararası bir suç örgütünün kara para aklama ayağı olan İspanya'daki yapılanmasının ortaya çıkarıldığı bildirildi.

Açıklamada nisandan bu yana yürütülen "Whitewall" adlı operasyonlara, Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) Ekonomik ve Mali Suçlar Birimi ile İngiltere, İrlanda, Hollanda ve ABD polis departmanlarının da destek verdiği kaydedildi.

Operasyonlarda 11 yere baskın yapıldığı, İspanya'da 3, İngiltere'de bir kişinin yakalandığı bilgisi verildi.

Açıklamada "Kinahan" adlı uluslararası suç örgütüyle bağlantılı İspanya'daki yapılanmanın, "Hawala" adlı para transferi sistemiyle 1,5 yılda uyuşturucudan gelen 200 milyon avrodan fazla kara parayı akladığı belirtildi.

Bunun, Avrupa'da bu zamana kadar tespit edilen en büyük kara para aklama miktarlarından biri olduğu ifade ediliyor.

Ayrıca örgütün, tanınmış bir içki markasının çatısı altında disko ve restoranlarda özel eğlenceler düzenleyerek kara para akladığı ve suç faaliyetlerinin finansmanını yürüttüğü, Malaga kenti merkezli çalışan örgütün, günde 350 bin avroya yakın para akladığı kaydedildi.