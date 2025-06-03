İspanya, Çinli Turist Sayısında Rekor Artış Yaşadı

İspanya, Çinli Turist Sayısında Rekor Artış Yaşadı
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İspanya, 2024 yılının ilk çeyreğinde Çinli turist sayısının yüzde 26 arttığını ve toplamda 647.801 Çinli turisti ağırladığını açıkladı. Ülkenin uluslararası turist sayısının bu yıl 100 milyon rekora ulaşabileceği öngörülüyor.

BARSELONA, 3 Haziran (Xinhua) -- İspanya'yı ziyaret eden Çinli turist sayısı bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 26 arttı. İspanya Turizm Kurumu tarafından pazartesi günü açıklanan verilere göre ülkenin Çinli turist sayısı açısından 2024 yılında yakaladığı büyüme ivmesi devam ediyor. İspanya, 2024'te yüzde 66,7'lik artışla 647.801 Çinli turist ağırlamıştı.

İspanya Turizm Bakanlığı tarafından pazartesi günü yayımlanan Ulusal İstatistik Enstitüsü verilerine göre Çinli turistler, İspanya'nın rekor düzeydeki yabancı turist akınında öne çıkan gruplar arasında yer aldı.

2025'in ilk dört ayında İspanya'yı ziyaret eden turist sayısının 25,6 milyonu aşmasıyla ülkenin bu yıl 100 milyon gibi bir uluslararası turist rekoruna ulaşabileceği öngörülüyor.

Verilere göre geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,1 oranında artış kaydedildi. Ülke, geçen yıl ağırladığı 93,8 milyon turistle tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

Ülkeyi ziyaret eden turistlerin büyük bölümü Avrupa ülkelerinden gelirken, Avrupa dışından gelen turist sayısında da yüzde 6,5 artış yaşandı. Ülkeyi İngiltere'den 4,7 milyon, Fransa'dan 3,4 milyon, Almanya'dan ise 3,3 milyon turist ziyaret etti.

İspanya Turizm Kurumu, Çinli turistlerin İspanya'ya olan ilgisinin artmasında Çin ile İspanya arasındaki direkt uçuşların pandemi öncesi 2019 yılı seviyelerine kıyasla iki katına çıkmasının etkili olduğunu vurguladı. Kurum, bu yılın yaz aylarına yönelik haftada 61 direkt uçuşun planlandığını da belirtti.

Kurum yetkilileri, Xinhua'ya verdikleri demeçte, "İspanya, Çin pazarında, popularitesi giderek artan bir Avrupa turizm adresi olarak konumunu sağlamlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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