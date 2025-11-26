İspanya-Çin Yeşil Enerji Forumu Madrid'de Gerçekleştirildi

MADRİD, 26 Kasım (Xinhua) -- İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen İspanya-Çin Yeşil Enerji Forumu'na katılan insanlar, 25 Kasım 2025.

İspanya'nın başkenti Madrid'de pazartesi günü ilk kez düzenlenen İspanya-Çin Yeşil Enerji Forumu, her iki ülkeden hükümet kurumları, sektör dernekleri ve önde gelen enerji şirketlerinden yaklaşık 300 temsilciyi bir araya getirdi. Forum, yeşil dönüşüm alanında işbirliğinin derinleştirilmesini ele aldı. (Fotoğraf: Zhang Yuheng/Xinhua)