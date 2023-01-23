HABER: İspanya Çin Yeni Yılı'nı büyük bir geçit töreni ile kutladı ÇEKİM LİSTESİ: 1. Büyük geçit töreninden çeşitli görüntüler.

HABER: İspanya Çin Yeni Yılı'nı büyük bir geçit töreni ile kutladı

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Büyük geçit töreninden çeşitli görüntüler

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Kovid-19 pandemisi nedeniyle verilen üç yıllık aranın ardından, geleneksel Çin Yeni Yılı Büyük Geçit Töreni, İspanya'nın başkenti Madrid'e geri döndü. Geleneksel Çin Takvimi'ne göre Tavşan Yılı olarak adlandırılan yılın başlangıcı Pazar günü Madrid'de kutlandı.

Geleneksel kıyafetler giyen ve fenerler taşıyan 600'den fazla kişi, İspanya'da en fazla Çinlinin yaşadığı Madrid'in Usera bölgesinde geçit töreni gerçekleştirdi. Geçit töreni bölgede yaşayan binlerce kişiyi kendisine çekti.

SES 1 (İspanyolca): OSCAR GABRİEL, Ziyaretçi:

"Bence bu özellikle çocukların diğer kültürler hakkında bilgi sahibi olması açısından harika. Gerçekten de bu harika ve daha fazla tanıtılması gerekiyor."

SES 2 (İspanyolca): Ziyaretçi:

"Kültürel karışım, bir toplum olarak ilerlemek açısından çok önemlidir."

Madrid Belediyesi'nin ana ofisleri de Çin Yeni Yılı'nı kutlamak için Pazar günü kırmızı ışıklarla aydınlatıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Madrid'den bildiriyor. (XHTV)