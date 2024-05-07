İspanya Başbakanı Ukrayna'ya Destek Vereceğini Söyledi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüşerek, "gerektiği sürece Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceklerini" söyledi.

Sanchez, X hesabından yaptığı paylaşımda, Zelenskiy ile telefon görüşmesinde "gerektiği sürece Ukrayna'ya destek vereceklerini" belirtip, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna'nın içinde bulunduğu kritik durumu ve ülkelerimiz arasındaki güvenlik anlaşmasının ilerlemesini ele aldık. Önümüzdeki ay İsviçre'de düzenlenecek ve benim de katılacağım Barış Konferansı'nın Ukrayna açısından önemi konusunda hemfikiriz. Uluslararası hukuka saygıya dayalı, adil ve kalıcı bir barış için çalışmaya devam ediyoruz."

İspanya Başbakanlık kaynakları da, Sanchez'in Zelenskiy ile görüşmesinde ayrıca "Rusya'nın son zamanlarda Ukrayna'da sivillere ve altyapıya yönelik saldırılarını sert bir şekilde kınadığını" aktardı.

Aynı kaynaklar, Ukrayna'ya destek için 15-16 Haziran'da İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında Barış Konferansı düzenleneceğini ve 120 ülkenin devlet veya hükümet başkanının davetli olduğu bilgisini verdi.