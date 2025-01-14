Üye Girişi
Haberler
Özel, Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi

Kürsüde havaya kaldırıp gösterdi: Bu belgeyi Bahçeli'ye yollayacağım
5 bin liralık çocuk yardımı kaç yıl sürecek? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu

5 bin liralık yardım kaç yıl sürecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin

Bakanlık uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin
Cinayet mi intihar mı? Genç kadının ölümünde tutuklu kocayı kurtaracak rapor çıktı

Cinayetten tutuklanan kocayı kurtaracak rapor geldi

İspanya Başbakanı Sanchez: Türkiye ile İlişkileri Güçlendirmeliyiz

İspanya Başbakanı Sanchez: Türkiye ile İlişkileri Güçlendirmeliyiz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Orta Doğu'daki politikalar çerçevesinde Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. 9. İspanyol Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Sanchez, uluslararası hukuk ve insan haklarına saygının önemine dikkat çekti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Orta Doğu'daki politikaları kapsamında Türkiye ile ilişkileri daha da güçlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Madrid'de 2 gündür devam eden ve bugün sona erecek olan 9. İspanyol Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Sanchez, İspanya'nın gerek Orta Doğu gerekse Ukrayna'da barış, istikrar, uluslararası hukuk ve insan haklarına saygı temeline göre hareket ettiğini belirtti.

Orta Doğu özelinde bölge ülkeleri ile diyalogları artırmaları gerektiğini aktaran Sanchez, "Türkiye ile ilişkileri daha da güçlendirmeliyiz." dedi.

Aşırı sağı eleştiren Sanchez, Avrupa projesini yok etmek isteyen, Avrupa'yı zayıflatmaya ve bölmeye çalışan gerici uluslararası güçler olduğunu kaydetti.

Sanchez, Avrupa Birliğinin (AB) dış politikada güçlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, "Avrupa'yı bölmeye çalışanlara karşı durmanın zamanı geldi." şeklinde konuştu.

"Anayasamızda yer alan değerlerimizden vazgeçmeyeceğiz ve onları daha kararlılıkla savunup teşvik edeceğiz." diyen Sanchez, "Dünya giderek daha çok düşmanlaşsa da bu durum bizim yönümüzü değiştirmeyecek." ifadelerini kullandı.

ABD ve Çin ile ilişkilerinin güçlü ve etkili bir şekilde çok taraflı olarak desteklenmesinin, İspanya'nın dış politika hedeflerinden biri olduğunu bildiren Sanchez, İspanya'nın AB'nin en büyük destekçilerinden biri olduğunu belirtti.

Sanchez, güvenlik ve savunma sanayilerini güçlendirmek için çalışacaklarını ancak militarist bir yaklaşımla, yeni bir silahlanma yarışına asla girmeyeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
img

Tatil dönüşü radikal karar! Son haline yorum yağdı
img

Film gerçek oldu! Kötü anıları silen bir yöntem geliştirildi
img

Art arda açıklamalar! Beklenen haber her an gelebilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Lale Mansur'dan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu

Ünlü oyuncudan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu
Filiz Akın'ın durumu kritik! Ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi

Yeşilçam yıldızından sevenlerini üzen haber
Suriye'de sarraflar sokaklarda balya balya para bozuyor

Yasak kalktı! Sokakta balya balya parayla bekliyorlar
Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi

Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi
12 yaşındaki kız çocuğunu taşla öldüren caninin ifadesi kan dondurdu

12 yaşındaki kız çocuğunu taşla öldüren caninin ifadesi kan dondurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı da Menzil Cemaati'ndeki tansiyonu düşürmedi

Erdoğan'ın uyarısına rağmen kavgaya devam ediyorlar

Son Dakika Haberleri

Filiz Akın sağlık durumu nedir? Filiz Akın öldü mü? ANKARA HAVA DURUMU | 15 Ocak Çarşamba Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Hadise'nin sevgilisi Şenol Sönmez kimdir? Şenol Sönmez kaç yaşında ve nereli? ATV CANLI YAYIN İZLE || 14 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 14 Ocak Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? Yılmaz Özdil kimdir, neden hastaneye kaldırıldı? Yılmaz Özdil'in hastalığı nedir? Hadise yeni sevgilisiyle ne paylaştı? Hadise'nin yeni sevgilisi kim? Abdüllatif Şener'in oğlu kim, tutuklandı mı? Şamil Şener neden tutuklandı, suçu ne? Yılmaz Özdil hastaneye mi kaldırıldı? Yılmaz Özdil sağlık durumu nedir? Serenay Sarıkaya ifadeye mi çağırıldı? Serenay Sarıkaya neden ifade verecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.