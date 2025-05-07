İspanya Başbakanı Sanchez: Savunma Harcamaları GSYH'nin Yüzde 2'sine Çıkarılacak

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya ve Avrupa'nın savunma harcamalarını artırma girişimlerini, "jeopolitik gerçekliğe uyum sağlamak" olarak açıkladı.

Sanchez, mevcut durumda Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 1,51'ine denk gelen savunma harcamalarının yüzde 2'ye çıkarılmasına ilişkin hükümetinin aldığı kararın gerekçelerini Meclis Genel Kurulunda milletvekillerine anlattı.

Savunma harcamalarının artırılmasını NATO'nun güvenilir bir üyesi olarak İspanya'nın güçlendirilmesiyle ilgili olduğunu dile getiren sosyalist lider Sanchez, şunları söyledi:

"Putin'in neo-emperyalizmi ve Sahel bölgesinin istikrarsızlığı, NATO'nun toplam finansmanının yüzde 60'ını sağlayan ve bugüne kadar Avrupa Birliği'nin güvenlik politikasında merkezi bir rol oynayan ABD'nin jeopolitik stratejisindeki 180 derecelik değişimle daha da kötüleşti. İster beğenelim ister beğenmeyelim, Avrupa ve İspanya'nın bu yeni jeopolitik gerçeğe uyum sağlaması gerekiyor."

Sanchez, savunma harcamalarının GSYH'nin yüzde 2'sine çıkarılmasıyla bütçeye getirilecek 10,471 milyar avroluk ek yükün bir kısmının dijital teknolojiler, telekomünikasyon ve ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerinden daha fazla etkilenen diğer stratejik sektörlere yatırılacağını kaydetti.

Amaçlarının sanayi, güvenlik ve savunma sektörlerinde üretim süreçlerini modernize etmek ve daha fazla istihdam yaratmak olduğunu belirten Sanchez, 36 bini doğrudan olmak üzere toplamda 60 bin kişiye istihdam sağlanmasını hedeflediklerini ifade etti.

Savunma özelinde harcanacak her 10 avronun en az 8'inin ülkenin her yerinde, çok çeşitli sektörlerde çalışan şirketlere gideceğini ve stratejik özerkliğe inandıklarını vurgulayan İspanya Başbakanı, yeni savunma planının ekonomik büyüme tahminlerine de yüzde 0,4 ila yüzde 0,7'lik katkı sağlayacağını savundu.

Plan kapsamında İspanya Silahlı Kuvvetlerinin çalışma şartlarının iyileştirileceğini ve modernleştirileceğini anlatan Sanchez, 7 bin 600 yeni asker alınacağını da duyurdu.

Mecliste azınlıkta olan sol koalisyon hükümeti, yeterli desteği bulamadığından Genel Kurulda oylamaya gitmeden savunma harcamalarını artırmak isterken, muhalefetten de sert eleştiriler alıyor.

Muhalefet partileri, İspanya tarihinde savunma harcamalarına getirilen bu zamana kadarki en büyük ek bütçenin oylanmasını istiyor.