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İspanya Başbakanı Sanchez, Nükleer Enerji Üzerine Eleştirilerde Bulundu

İspanya Başbakanı Sanchez, Nükleer Enerji Üzerine Eleştirilerde Bulundu
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, nükleer santrallerin ömrünü uzatma maliyetinin çalışan orta sınıftan alındığını belirterek büyük enerji firmalarını eleştirdi. Sanchez, 28 Nisan tarihindeki uzun süreli elektrik kesintisinin sorumlusunun hükümetleri değil, enerji şirketleri olduğunu savundu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "nükleer santrallerin ömrünü uzatmanın maliyetini çalışan orta sınıftan çıkardıkları" gerekçesiyle büyük enerji firmalarını suçladı.

Sanchez, 28 Nisan tarihinde İspanya, Portekiz ve Andorra ile Fransa'nın güneyindeki bir bölümü etkileyen uzun süreli elektrik kesintisi hakkında siyasi partileri bilgilendirmek için Meclis Genel Kurulu'nda konuştu.

İspanya Başbakanı Sanchez, "Nükleer santrallerin sahibi olan büyük enerji şirketlerinin istediği, nükleer santrallerin ömrünü uzatmanın maliyetinin kendileri değil, çalışan orta sınıf tarafından ödenmesidir." dedi.

Elektrik kesintisinin, sol koalisyon hükümetinin nükleer santralleri kapatmaya ve yenilenebilir enerjiyi daha da güçlendirmeye ilişkin politikasından kaynaklandığına ilişkin iddiaların "yalan veya cahillik" olduğunu savunan Sanchez, "Konuyu yenilenebilir enerji ve nükleer enerjiye indirgemek, çok büyük bir manipülasyondur." değerlendirmesini yaptı.

Hem hükümetin hem de İspanyolların 28 Nisan'da ne yaşandığını bilmek istediğini, bu nedenle dikkatli ve titiz bir çalışma yürütüldüğünü kaydeden Sanchez, şöyle devam etti:

"Bildiğimiz her şey kamuoyuyla paylaşılacak ancak süreç zaman alacak çünkü yaklaşık 756 milyon veri noktasının incelenmesi gerekecek. Herkes bilsin ki, bu konunun sonuna kadar gideceğiz. Hesap verebilirliği talep etmek ve sistemi daha da güvenilir hale getirmek istiyoruz. Her krizde alınan dersler vardır."

Pedro Sanchez, ayrıca elektrik kesintisinin ekonomik etkisinin 415 milyon avroyla sınırlı olduğunu aktardı.

Muhalefet partileri hükümetin istifasını istedi

Ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisinin (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo ise yaşanan elektrik kesintisinin "hükümetin bir utancı" olduğunu savunarak "bu zamana kadar açık ve ikna edici bir açıklama yapamayan hükümette sorumluların istifa etmesini" istedi.

Feijoo, "Avro bölgesinin dördüncü büyük ekonomisi olan İspanya, 28 Nisan'da yaşananların istifalar olmadan çözülmesine tahammül etmeyecektir." dedi.

İspanya Meclisinde üçüncü büyük siyasi parti konumunda olan aşırı sağcı Vox'un lideri Santiago Abascal da hükümetin derhal istifa etmesi gerektiğini savundu.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
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