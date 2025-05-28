İspanya Başbakanı Sanchez, Gazze'deki Durumu Ele Aldı

İspanya Başbakanı Sanchez, Gazze'deki Durumu Ele Aldı
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin Devleti'ni tanımasının 1. yıl dönümünde, Gazze'deki insani durumu gündeme getirerek, bu konuda güçlü bir ses yükselteceklerini belirtti. Sanchez, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınarken, Avrupa'daki liderlerle yapılacak görüşmelerde yaptırım taleplerinin gündeme geleceği ifade edildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'in soykırıma devam ettiği Gazze'deki durum karşısında seslerini hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde yükselteceklerini bildirdi.

Sanchez, İspanya'nın Filistin Devleti'ni resmi olarak tanımasının 1. yıl dönümü dolayısıyla resmi X hesabından paylaşım yaptı.

İspanya Başbakanı, "Filistin'in devlet olarak tanınmasının üzerinden bir yıl geçti. Gazze'deki acı dayanılmaz boyutta. İspanya, bugün dünyanın tanık olduğu katliamın son bulması için sesini her zamankinden daha güçlü bir şekilde yükseltmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in saldırılarına devam ettiği Gazze'de yaşanan insanlık dramı, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bugün Brüksel'de görüşecek Başbakan Sanchez'in de öncelikli konusu olacak.

Sanchez'in Slovenya Başbakanı Robert Golob ile yarın Madrid'de yapacağı görüşmede de İsrail'e karşı yaptırım taleplerinin gündeme gelmesi bekleniyor.

İspanya Meclisi, İsrail'e silah ambargosu uygulanmasını içeren yasa tasarısının acilen oylanması kararı almıştı.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
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