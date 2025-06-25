İspanya Başbakanı Sanchez'den NATO Zirvesi'nde Savunma Harcamalarına İtiraz

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İspanya'nın Başbakanı Pedro Sanchez, NATO Zirvesi'nde savunma harcamalarının GSYH'nin yüzde 5'ine çıkarılması teklifine karşı olduğunu belirterek, ülkesinin Avrupa ve transatlantik savunma mimarisindeki önemine vurgu yaptı.

NATO Zirvesi'nin öncelikli konularından biri olan savunma harcamalarının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 5'ine çıkarılması teklifine karşı İspanya'nın Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesinin NATO'nun savunmasında anahtar bir ülke olmaya devam edeceğini bildirdi.

Sanchez, X hesabından yaptığı paylaşımda, Lahey'de başlayan NATO Zirvesi'nden görüntüler paylaşarak, "İspanya, Avrupa ve transatlantik savunma mimarisinde anahtar bir oyuncudur ve olmaya devam edecektir. Bu bizim taahhüdümüzdür ve bunu bugün NATO Zirvesi'nde tekrar vurgulayacağım." ifadelerini kullandı.

Başbakan Sanchez, 22 Haziran'da yaptığı açıklamada, "İspanya'nın refah devleti ve dünya görüşüyle bağdaşmadığı" gerekçesiyle, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarını GSYH'nin yüzde 5'ine çıkarılmasına ilişkin talebine karşı olduklarını duyurmuştu.

NATO ile anlaştıklarını ve İspanya'nın savunma harcamalarının GSYH'nin yüzde 2,1'ine kadar çıkaracağını söyleyen Sanchez'in sözlerine NATO Genel Sekreteri Rutte ve ABD Başkanı Trump tepki göstermişti.

Trump, Lahey'deki zirveye giderken, uçakta yaptığı bir açıklamada, "İspanya bir sorun. NATO'nun onlarla bir sorunu var ve bu diğer ortaklara karşı çok büyük bir haksızlık." demişti.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
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