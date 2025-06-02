İspanya Başbakanı Sanchez'den Gazze İçin Dayanışma Çağrısı

İspanya Başbakanı Sanchez'den Gazze İçin Dayanışma Çağrısı
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekerek, 'Gazze'deki barbarlık, insanlık, dayanışma ve adalet için son bulmalı.' dedi. Sanchez, bölgedeki sağlık çalışanlarının cesaretine vurgu yaparak uluslararası dayanışma mesajı verdi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, " Gazze'deki barbarlık, insanlık, dayanışma ve adalet için son bulmalı." çağrısı yaptı.

Sanchez, Melilla kentindeki hastanenin açılışında yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de devam eden soykırımını kınadı.

" Gazze'de yüzlerce doktor ve hemşire, hastalarını geride bırakmadıkları için öldü." diyen Sanchez, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan son hastanenin bir avuç profesyonelin cesareti sayesinde faaliyetlerine devam ettiğini hatırlattı.

İspanya ile Filistin'in aynı denizin (Akdeniz) kıyılarını paylaştığını vurgulayan İspanya Başbakanı, Filistin'de insanlık onuru ve barış için uluslararası dayanışma mesajı gönderdi.

Filistinli sağlık çalışanlarının, kurtarmaya çalıştıkları sivillere sarılarak can verdiklerine dikkati çeken Sanchez, Papa 14. Leo'nun geçen hafta yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak, "Gazze'deki barbarlık, insanlık, dayanışma ve adalet için son bulmalı." dedi.

Papa 14. Leo, "İnsanlık için, dürüstlük için, adalet için bu barbarlığa son verilmeli." çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
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