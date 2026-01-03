İspanya Başbakanı Sanchez, ABD'nin Venezuela'daki askeri operasyonunu eleştirdi Açıklaması

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD'nin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in alıkonulduğu, başkent Caracas ve bazı stratejik bölgelerdeki askeri hava saldırısını eleştirdi.

Sanchez, Venezuela'daki askeri operasyon ile ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ın düzenlediği basın toplantısının ardından ABD merkezli sosyal paylaşım şirketi X'teki hesabından yazılı açıklama yaptı.

Sanchez, " İspanya, Maduro rejimini tanımadı. Ancak uluslararası hukuku ihlal eden ve bölgeyi belirsizlik ve çatışma ufkuna doğru iten bir müdahaleyi de tanımayacaktır." ifadesini kullandı.

İspanya Başbakanı, "Tüm aktörleri sivil halkı dikkate almaya, Birleşmiş Milletler Şartı'na saygı göstermeye, adil ve müzakere edilmiş bir geçiş için çalışmaya çağırıyoruz." açıklamasında bulundu.

İspanya'da Maduro yanlıları ve karşıtları meydanlarda gösteri yaptı

Diğer yandan İspanya'nın Madrid, Barselona gibi bazı kentlerinde Maduro yanlıları ve karşıtları gösteri yaptı.

İspanya'da ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP) çağrısıyla Madrid'de Sol Meydanı'nda toplanan bir kalabalık, ABD'nin düzenlediği askeri operasyonla Maduro ve eşini ülke dışına çıkarmasını kutladı.

PP yetkilileri de Maduro'nun "diktatör ve kartel lideri" olduğunu ileri sürdü.

Barselona ve Tenerife kentlerinde yaşayan bazı Venezuelalı vatandaşlar ise ABD askeri güçleri tarafından Maduro'nun alıkonulmasını kınamak için toplandı.

Barselona'daki Venezuela Konsolosluğu önünde polis geniş güvenlik önlemi aldı.