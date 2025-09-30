Haberler

İspanya Başbakanı Sanchez, ABD Destekli Gazze Barış Önerisini Destekledi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD'nin Gazze barış önerisini memnuniyetle karşıladığını ve şiddetin sona ermesi, rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini ifade etti. İki devletli çözümün tek olası çözüm olduğunu vurguladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "ABD destekli Gazze barış önerisini" memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "İspanya, ABD destekli Gazze barış önerisini memnuniyetle karşılıyor. Bu kadar acıya son noktayı koymak gerek." ifadelerini kullandı.

Sanchez, paylaşımında ayrıca, "Şiddetin sona ermesi, tüm rehinelerin derhal serbest bırakılması ve sivil halka insani yardım ulaştırılması zamanı geldi. İsrail ve Filistin'in barış ve güvenlik içinde yan yana yaşadığı iki devletli çözüm, tek olası çözümdür." değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
500
