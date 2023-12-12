İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Ürdün Kralı 2. Abdullah Gazze Şeridi'ndeki durumu görüştü

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Gazze Şeridi'ndeki durumu ele almak üzere Madrid'de bir araya geldi. Görüşmede, sivil halkın acısını hafifletmek için insani yardımın önemi vurgulandı ve barışçıl bir çözüm için çaba harcandığı belirtildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile başkent Madrid'deki Başbakanlık konutunda görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Başbakanlık kaynaklarından verilen bilgilerde, Sanchez ve Kral 2. Abdullah'ın "Orta Doğu'daki durum hakkında konuştuğu ve Gazze Şeridi'nde sivil halkın acısını hafifletmek için sürekli ve yeterli miktarda insani yardımın ulaşmasının önemi üzerinde mutabakata vardığı" bildirildi.

Sanchez'in, "Gazze Şeridi'ndeki barışçıl ve kalıcı bir çözüme doğru ilerleme çabaları için Ürdün'e teşekkür ettiği ve Filistin nüfusunun zorla yerinden edilmesini reddettiğini aktardığı" belirtildi.

İki liderin ayrıca "İsrail ve Hamas arasında insani ateşkes yapılması hususunda ve iki ülke arasında barış ve güvenlik için iki devlet temeline dayanan bir çözümde birlikte çalışmakta hemfikir oldukları" ifade edildi.