Üye Girişi
Haberler

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'in soykırımla yargılandığı davaya müdahil oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'in soykırımla yargılandığı davaya müdahil olma kararı alarak 'tarihin doğru tarafında olduklarını gösterdiklerini' ifade etti. Sanchez, İspanya'nın barışa olan bağlılığını vurgulayarak, Filistin devletinin tanınması ve askeri operasyonların durdurulması için mahkemeye destek verilmesi gerektiğini belirtti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'in soykırımla yargılandığı davaya müdahil olma kararı alarak "tarihin doğru tarafında olduklarını gösterdiklerini" ifade etti.

Sanchez, katıldığı konferansta yaptığı konuşmada, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in açıkladığı Güney Afrika tarafından UAD'de İsrail'e karşı açılan davaya müdahil olma kararını savundu.

Sanchez, İspanya'nın hem Ukrayna'da hem de Orta Doğu'da barışa olan bağlılığını sürdürdüğünü vurguladı.

Filistin devletinin tanınması ile UAD'deki davaya müdahil olunmasının aynı amaçla yapıldığını kaydeden Sanchez, "Herhangi bir askeri operasyonun durdurulmasına yönelik tedbirler alınması için hepimizin mahkemeye destek vermesi aciliyet taşımaktadır. Mahkemenin kurallara dayalı uluslararası sistemin en yüksek yargı organı olma rolünü destekleyerek Birleşmiş Milletleri de hep birlikte güçlendirmemiz çok önemlidir." şeklinde konuştu.

"İspanya tarihin doğru tarafında kalmıştır ve kalmaya devam edeceğine dair hiçbir şüphe yoktur." diyen Sanchez, İsrail'in saldırılarından dolayı Gazze'de 36 binden fazla kişinin ölmesinin "kabul edilemez" olduğunu kaydetti.

Barış ve uluslararası yasallığı savunduklarının altını çizen Sanchez ayrıca Birlemiş Milletlere göre, Gazze'deki çocukların yüzde 90'ının yetersiz beslendiğini ve binlerce Filistinlinin evlerini kaybettiğini hatırlattı.

Sanchez, Hamas'ın saldırılarının kınanmasında, İsrailli esirlerin derhal serbest bırakılmasında ve kalıcı ateşkes taleplerinde de ısrarcı olduklarını söyledi.

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, bugün düzenlediği basın toplantısında, UAD'de İsrail'in soykırımla yargılandığı davaya müdahil olduklarını duyurmuştu.

İsrail'in soykırım yapıp yapmadığına UAD'nin karar vereceğini kaydeden Albares, "İspanya'nın yaptığı şey suçun kendisine hükmetmek değil, bu mahkemenin görevidir. Mahkemenin ihtiyati tedbirlerine destek vermeye yönelik olan kararımız, bizim haftalardır düşündüğümüz, diğer ülkelerin zaten attığı, diğerlerinin de atacağını açıkladığı bir adımdı. İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonun devamı ışığında bu kararı aldık. Hedefimiz, Gazze'ye ve Orta Doğu'ya barışın geri gelmesi ve uluslararası hukuka bağlılıkla bağlantılı iki yönlüdür." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin İspanya İsrail Yargı Orta Doğu İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı

 AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi

AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi

 Duyunca şok olacaksınız! Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek

Duyunca şok olacaksınız! Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek

Bakmadan Geçme

Boston Celtics Dallas Mavericks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 7 Haziran Basketbol NBA CANLI İZLE! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi! 7 Haziran Cuma Hutbesi yayınlandı! 6 Haziran Cuma Hutbesi tam metni! ?? Survivor kim kazandı? 6 Haziran Perşembe Survivor'da kim kazandı? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Haziran 2024 Antalya su kesintisi listesi! Survivor CANLI izle! 6 Haziran Cuma TV8 Survivor HD izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 6-7 Haziran 2024 İzmir su kesintisi listesi! Aldatmak 72. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 6 Haziran Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Haziran Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Ekşi Elmalar filmi konusu nedir? Ekşi Elmalar oyuncuları ve Ekşi Elmalar özeti! Ekşi Elmalar ne zaman, nerede çekildi? #129300 #128250 ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Haziran 2024 Ankara su kesintisi listesi! Karneler ne zaman alınacak 2024? Karneler hangi tarihte, ayın kaçında dağıtılacak? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 6 Haziran günün maçları nereden izlenir? Bakırköy Belediyesi hangi parti? Bakırköy Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? 2024 Bakırköy yerel seçim sonuçları!
Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı

Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title