İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Kardeşi Yargılanacak

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in erkek kardeşi David Sanchez, kardeşinin nüfuzunu kullanmak ve idari usulsüzlük suçlamalarından yargılanacak.

İspanya'nın güneybatısında Badajoz kentindeki İl Mahkemesi, David Sanchez hakkında hazırlanan iddianameye "varsayıma dayanıyor" gerekçesiyle yapılan itirazı reddederek, Sanchez'in yargılanmasına karar verdi.

Mahkeme, Başbakan'ın kardeşi David Sanchez'in, Badajoz İl Meclisi tarafından 2017 yılında Müzik Konservatuvarları Faaliyetleri Koordinatörü olarak işe alındığı dönemde idari usulsüzlük ve başbakan olan kardeşinin nüfuzunu kullandığı suçlamalarıyla yargılanmasına kanaat getirdi.

Kararda, "İddia edilen eylemin suç niteliğine ilişkin yeterli delil bulunmaktadır ve bu nedenle yargılamanın devam etmesi gerekmektedir." ifadesi yer aldı.

Aynı davada David Sanchez dışında, Başbakan Sanchez'in Genel Sekreteri olduğu Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) Extremadura özerk bölgesi lideri Miguel Angel Gallardo'nun da aralarında olduğu 10 sanık bulunuyor.

Diğer yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez hakkında da yasal süreç devam ediyor.

Aşırı sağcı iki dernek ve daha sonra Vox Partisinin de dahil olduğu bir suç duyurusuyla, kocasının nüfuzunu kullanarak görevli olduğu üniversitedeki iş alımında bir iş insanına aracılık yaptığı iddia edilen Begona Gomez hakkında, 5 Nisan 2024'te açılan soruşturma sürüyor.