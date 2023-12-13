İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, AB'yi İsrail'e karşı ses çıkarmaya çağırdı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, AB'nin İsrail'e karşı ses çıkarmasını ve Filistin meselesinde çözüm arayışına katkıda bulunmasını istedi. Ayrıca, aşırı sağa yönelik sert eleştirilerde bulundu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Strasburg'daki Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği'nden (AB) İsrail'e karşı ses çıkarmasını ve "yeter" demesini istedi.

Sanchez, İspanya'nın AB dönem başkanlığını aralık sonunda tamamlayacak olmasından dolayı AP Genel Kurulu'nda konuşma yaptı.

İspanya Başbakanı, AP parlamenterlerine "İsrail ve Filistin'de olup bitenleri açıkça konuşmanın zamanı geldi." diyerek, "Sessizliği bırakın ve İsrail ve Filistin'de olup bitenler konusunda aynı netlik ve birlik ile konuşun." çağrısında bulundu.

Sanchez, "Tutarlı ve ilgili bir jeopolitik aktör olarak dünyanın bize saygı duymasını istiyorsak, vatandaşlarımızın eylemlerimizden gurur duymasını ve Avrupa değerlerinin sadece kelimelerden ibaret olmadığını görmesini istiyorsak, yüksek sesle, açıkça ve tek ses olarak konuşmalıyız." ifadelerini kullandı.

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarını kınadığını ve rehinelerin hemen serbest bırakılması gerektiğini bir kez daha vurguladığını kaydeden Sanchez, şöyle devam etti:

"Orta Doğu genelinde terörle mücadeleye destek vermeliyiz. İsrail'in kendini savunma ve var olma hakkını tanımalıyız ancak aynı inançla, aynı değerlerle Gazze'de binlerce çocuğun da aralarında bulunduğu masum sivillerin ölümüne yeter demeliyiz. Bombalamalar derhal durmalı. İnsani yardım acilen ve yeterli miktarda ulaşmalı."

Avrupa'nın, İsrail- Filistin meselesinde kesin ve kapsamlı bir çözüm arayışına aktif olarak katkıda bulunması, bununla özellikle Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İnsancıl Hukuka uyulmasını talep etmesi gerektiğini dile getiren Sanchez, "Güvenilir, ciddi bir barış perspektifi sağlamak, İsrail Devleti'nin yanında barış ve güvenlik içinde bir arada var olan Filistin Devleti'nin varlığını tanımaktan geçer." dedi.

Sanchez'den aşırı sağa sert eleştiri

Öte yandan, Sanchez'in konuşmasına aşırı sağa yönelik yaptığı sert eleştiriler de damga vurdu.

İspanya iç siyasetinde ana gündem maddesi olan, ayrılıkçı Katalan siyasetçilere af getirilmesine ilişkin yasa tasarısına atıfta bulunarak İspanyol hükümetini eleştiren, AP'deki sağ partileri temsil eden Avrupa Halk Partisi (EPP) Grubu Başkanı Manfred Weber'e cevap veren Sanchez, aşırı sağı hedef aldı.

İspanya'daki Halk Partisi'nin (PP) üyesi olduğu EPP'nin Başkanı olan Weber, Sanchez'i "5 yıldır karşı çıktığı affı şimdi savunmak ve Avrupa'yı bölmeye çalışmakla" suçlayarak, İspanya'daki af yasa tartışmaları özelinde AP içinde bir araştırma komisyonu kurulmasını isteyeceklerini savundu.

Sanchez ise PP'nin İspanya'da bazı özerk ve yerel yönetimlerde aşırı sağcı Vox partisi ile iş birliği yaptığını hatırlatarak, "Gerçek tehdit aşırı sağın ilerlemesi ve geleneksel sağın onlarla anlaşmalar yapmasıdır. Sayın Weber, bu ikili Avrupa projesini zayıflatmaktadır." şeklinde konuştu.

Weber'e "(Adolf Hitler'in lideri olduğu) Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin liderlerinin isimlerini Berlin sokaklarına ve meydanlarına geri mi getireceksiniz?" diye soran Sanchez, şunları kaydetti:

"Sayın Weber, İspanya'da PP'nin müttefikleri kim biliyor musunuz? Vox'un gerçekte neyi temsil ettiğini ve savunduğunu biliyor musunuz? Bay Weber, eğer gerçekten yardım etmek istiyorsanız size tavsiyem öncelikle ülkemizi tanımanız ve kendinizi İspanyol PP'sinden, meslektaşlarınızın size ilettiği asılsız açıklamaları tekrarlamakla sınırlamamanızdır. Sizi rakibinizi şaşırmamaya davet ediyorum. Bu hata geçmişte Avrupa sağında zaten yapılmıştı ve Avrupa bunun bedelini çok ağır ödedi."