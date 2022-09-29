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İspanya Başbakanı'nın Kovid-19'u atlatamamasından dolayı EUROMED toplantısı ertelendi

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İspanya Başbakanı'nın Kovid-19'u atlatamamasından dolayı EUROMED toplantısı ertelendi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in yakalandığı Kovid-19 hastalığını henüz atlatamamış olmasından dolayı 30 Eylül'de İspanya'nın güneyindeki Alicante kentinde yapılması öngörülen Avrupa-Akdeniz (EUROMED) toplantısı ertelendi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in yakalandığı Kovid-19 hastalığını henüz atlatamamış olmasından dolayı 30 Eylül'de İspanya'nın güneyindeki Alicante kentinde yapılması öngörülen Avrupa- Akdeniz (EUROMED) toplantısı ertelendi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, 9 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin devlet veya hükümet başkanlarının, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen'in katılmasının planlandığı EUROMED toplantısının ertelendiği bildirildi.

Kovid-19 teşhisi 25 Eylül'de konan ve o tarihten itibaren resmi toplantılarını iptal eden ya da programlara internetten görüntülü olarak uzaktan katılan Sanchez'in bugün yapılan Kovid-19 testinin de pozitif çıktığı kaydedildi.

Enerji krizinin öncelikli olarak ele alınacağı toplantıya İspanya, Portekiz, Fransa, İtalya, Yunanistan, Malta, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Slovenya ve Hırvatistan liderleri katılacaktı.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel

Avrupa Birliği İspanya Akdeniz Eylül Güncel Haberler

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