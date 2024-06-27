İspanya Başbakanı Bolivya'daki askeri kalkışmayı kınadı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Bolivya'daki "askeri kalkışmayı" şiddetle kınayarak, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne saygı çağrısında bulundu.

Sanchez, X mesajında, "İspanya, Bolivya'da askeri kalkışmayı şiddetle kınamaktadır. Bolivya hükümetine ve halkına desteğimizi ve dayanışmamızı gönderiyoruz ve hukukun üstünlüğü ile demokrasiye saygı çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istemişti.