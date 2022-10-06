İspanya Başbakan Yardımcısı Calvino: 'Doğalgazda tavan fiyat uygulamasını destekliyoruz'
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Avrupa'da enerji krizi tırmanırken doğalgaz fiyatları geçen kışa oranla 4 kat arttı ve enflasyon çift haneli rekor sayılara yükseldi.
Avrupa'da enerji krizi tırmanırken doğalgaz fiyatları geçen kışa oranla 4 kat arttı ve enflasyon çift haneli rekor sayılara yükseldi. Avrupa Birliği henüz ortak paydada buluşmakta zorluk yaşıyor.
Peki bu durumdan kurtulmak için bir yol var mı?
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel