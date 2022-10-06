Üye Girişi
Haberi Paylaş

İspanya Başbakan Yardımcısı Calvino: 'Doğalgazda tavan fiyat uygulamasını destekliyoruz'

Güncel Haberler

Avrupa'da enerji krizi tırmanırken doğalgaz fiyatları geçen kışa oranla 4 kat arttı ve enflasyon çift haneli rekor sayılara yükseldi.

Avrupa'da enerji krizi tırmanırken doğalgaz fiyatları geçen kışa oranla 4 kat arttı ve enflasyon çift haneli rekor sayılara yükseldi. Avrupa Birliği henüz ortak paydada buluşmakta zorluk yaşıyor.

Peki bu durumdan kurtulmak için bir yol var mı?

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Avrupa Birliği Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.
title