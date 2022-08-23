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İspanya, AB'de mezbahalarda zorunlu video gözetim sistemine sahip ilk ülke olacak

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İspanya, AB'de mezbahalarda zorunlu video gözetim sistemine sahip ilk ülke olacak

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, mezbahalarda video gözetim sistemini zorunlu hale getiren bir karar aldı.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, mezbahalarda video gözetim sistemini zorunlu hale getiren bir karar aldı.

Tüketim Bakanlığının çalışması sonrasında Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen kararnameyle, kesimlerde hayvanlara en az şekilde acı verilmesinin garanti edilmesi ve diğer kesim yönetmeliğinin garanti edilmesi için mezbahalarda video gözetim sistemi kurulacağı bildirildi.

Tüketim Bakanı Alberto Garzon, yeni uygulamayla Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında İspanya'nın mezbahalarda video gözetim sistemini zorunlu hale getiren ilk ülke olduğunu söyledi.

Garzon, "İspanya bu alanda Avrupa'nın öncüsü durumuna gelecektir. Hayvanların mezbahadaki kesimlerinin kurallara uygun yapılması ve tüketiciler için gıda güvenliği garanti edilecektir." dedi.

Küçük mezbahalarda iki, büyüklerde ise bir yıl içinde yerine getirilmesi gereken video gözetim sisteminin hayvanların bulunduğu tüm ortamlara kurulacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel

Togo Cumhuriyeti Avrupa Birliği İspanya Güncel Haberler

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