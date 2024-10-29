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İsos Epiphaneia Antik Kenti'nde Cumhuriyet Konseri

İsos Epiphaneia Antik Kenti'nde Cumhuriyet Konseri
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Hatay'ın Erzin ilçesindeki İsos Epiphaneia Antik Kenti'nde, Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları çerçevesinde Türk Sanat Müziği Korosu tarafından bir konser verildi. Etkinlik, Erzin Kaymakamlığı ve belediye işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Arkeolojik çalışmaların sürdüğü, Hatay'ın Erzin ilçesindeki İsos Epiphaneia Antik Kenti'nde, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Erzin Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu konser verdi.

Geçmişte müzik salonu olarak da kullanılan meclisin bulundu alanda düzenlenen konser, Erzin Kaymakamlığı ve belediyenin işbirliğinde gerçekleşti.

Konser öncesinde konuşma yapan Kaymakam Onur Özaydın, antik kentin ilerleyen süreçte turizme kazandırılacağını söyledi.

Antik kentte çalışmaların sürdüğünü anlatan Özaydın, "İnşallah kazı çalışmaları sona erdiğinde, Erzin için bir katma değer olacak, bölgemiz için çok önemli bir ören yerine sahip olacağız. Bu çalışmalarımızı hep beraber, kurumlarımızla birlikte yürütüyoruz. Cumhuriyet'imizin 101'inci yılı kutlu olsun." diye konuştu.

Kazı Başkanı ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Özdilek ise konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Erzin Belediye Başkanı Elmasoğlu da Cumhuriyet'in 101'inci yılının ilçede coşkuyla kutlandığını ifade etti.

Konserde, koronun seslendirdiği Türk sanat müziği eserleri izleyenler tarafından beğeniyle dinlendi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel

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