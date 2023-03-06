Isna: İran, Rusya ile İşbirliği İçinde Uzaya Uydu Göndermeyi Planlıyor

TAHRAN, 6 Mart (Xinhua) -- İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA), İran'ın Rusya ile işbirliği içinde kendi geliştirdiği iki uyduyu Aralık 2023'te uzaya göndermeyi planladığını bildirdi.

TAHRAN, 6 Mart (Xinhua) -- İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA), İran'ın Rusya ile işbirliği içinde kendi geliştirdiği iki uyduyu Aralık 2023'te uzaya göndermeyi planladığını bildirdi.

ISNA'nın Pazar günü yayımladığı habere göre, İran'ın bilgiye dayalı şirketler konsorsiyumu tarafından inşa edilen Kowsar ve Hodhod uydularının yabancı bir fırlatma aracıyla Dünya yüzeyinin 500 km uzağındaki bir yörüngeye gönderilmesi planlanıyor.

Yörünge ömrü iki yıl olan Kowsar uydusu, piksel başına 3,5 metre görüntüleme çözünürlüğüne sahip tarımsal amaçlı, ölçme ve sınır belirleme amaçlı kullanılabilen bir gözlem uydusu.

ISNA'nın haberine göre Hodhod uydusu ise nesnelerin interneti alanında olduğu kadar tarım, ulaşım ve kriz yönetimi senaryolarında da kullanılabilecek.

Kowsar Uzay Konsorsiyumu Başkanı Hossein Shahrabi'nin sözlerine yer veren ISNA, uyduların fırlatılması için sözleşme imzalandığını bildirdi.

ISNA Şubat 2022'de Kowsar uydusunun konsorsiyumun iki yıllık geliştirme çabalarının ardından test ve montaj aşamasına geldiğini bildirmişti.