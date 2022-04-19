İsmi telaffuz edilemeyen köy

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch! Bu rastgele karakterlerden oluşan karmaşık bir harf salatası değil, gerçekten de Birleşik Krallık'taki bir köyün adı ve bir anlamı var. 3000 kadar köy sakininden çok azının hatasız telaffuz edebildiği bir tekerleme gibi…

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