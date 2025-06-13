İsmet Bingöl'e 10 Yıl Hapis Cezası

Bakırköy'de eşi Vesile Bingöl'ün yaşamına son vermesine neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık İsmet Bingöl, "intihara yönlendirme" ve "eşe karşı eziyet" suçlarından 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık İsmet Bingöl, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Müştekiler ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada son sözü sorulan sanık İsmet Bingöl, hayatını çocuklarına adadığını, adalete güvendiğini ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Bingöl'ü "intihara yönlendirme" ve "eşe karşı eziyet" suçlarından 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın hükümle birlikte tutuklanması talebini reddeden heyet, Bingöl hakkındaki adli kontrol şartının devamına karar verdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık İsmet Bingöl'ün "intihara yönlendirme" ve "eşe karşı eziyet" suçlarından 7 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmiş, cumhuriyet savcısı yargılama sırasında verdiği mütalaada aynı ceza istemini tekrarlamıştı.

İddianamede, 24 Temmuz 2023'te intihar ihbarı üzerine polisin Vesile Bingöl'ün öldüğü Bakırköy'deki eve gittiği, incelemede kadının kendisini astığı ipin düğümünün gevşek olduğu, asılma durumunda düğümlerin sıkı hale gelmesi gerektiği belirtiliyor.

Adli Tıp Kurumu raporunda ise ölümün asılma dışında gerçekleştiğine dair tıbbi delilin bulunmadığı tespitine iddianamede yer veriliyor.

İddianamede, sanık İsmet Bingöl'ün eşine yönelik gurur kırıcı eylemlerde bulunduğu, fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı, uyuşturucu kullanmasının etkisiyle Vesile Bingöl'ün hayatını temelinden sarstığı ve evden dışarı çıkmasına izin vermediği kaydediliyor.

Vesile Bingöl'ün hiçbir sebep yokken aldatma ithamlarına maruz kaldığı bildirilen iddianamede, İsmet Bingöl'ün eşinin vefat etmesini istediği, bu ruh haline sürüklediği eşini eziyet içeren sistematik eylemleriyle intihara yönlendirdiği belirtiliyor.