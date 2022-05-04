'İsmayıl' ve 'Fatme' 10 yıldır aynı okulun girişindeki elektrik direğine yuva kuruyor

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'ye her yıl ilkbaharın başlangıcı ile göç eden 2 leylek okulun giriş kapısında bulunan aydınlatma direğini mesken tuttu. 10 yıldır aynı direğe gelip yuva kuran leyleklere öğretmen ve öğrenciler Trakya şivesiyle, 'İsmayıl' ve 'Fatme' adını koydu. Öğretmen Olcay Dal, leylekleri 10 yıldır takip ettiklerini belirterek, "Gelmeleri hem öğretmenler hem de öğrencilerimiz arasında bir heyecan yaratıyor. Onları görünce mutlu oluyoruz" dedi.

Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi'nin bahçe girişinde bulunan aydınlatma direği, son 10 yıldır 2 leyleğe ev sahipliği yapıyor. Öğretmen ve öğrencilerin sahip çıktığı leyleklere, Trakya şivesiyle 'İsmayıl' ve 'Fatme' adı verildi. Öğrenciler, leyleklerin yuvalarını düzenlemesinden yavru sahibi olmasına, yavru leyleklerin uçmayı öğrenmelerinden göç edecekleri zamana kadar birçok konuda gözlem yaptı. Öğrenciler, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları görüntülerle de leyleklerin yurt içinde ve yurt dışında tanınmalarını sağladı.

Öğrencilerden Durul İşler ise leyleklerin kendilerini koruduklarını düşündüklerini belirterek, "Onların varlığıyla kendimizi güvende hissediyoruz. Sosyal medyadan sürekli paylaşıyoruz, hikayelerimize atıyoruz. Görenler, 'Keşke bizim okulun orada olsalar' diyorlar" ifadelerini kullandı.