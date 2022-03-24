İsmailağa Cemaatinden Mustafa Bilici son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

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İsmailağa Cemaatinden Mustafa Bilici son yolculuğuna uğurlandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İsmailağa Cemaatinden Mustafa Bilici son yolculuğuna uğurlandı

İSMAİLAĞA Cemaati'nin önde gelen isimlerinden Mustafa Bilici, Fatih Camii'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İSMAİLAĞA Cemaati'nin önde gelen isimlerinden Mustafa Bilici, Fatih Camii'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İsmailağa Cemaati'nin önde gelen isimlerinden Mustafa Bilici, (90) kovid teşhisi ile 2 ay önce hastaneye kaldırıldığı. Mustafa Bilici, dün hayatını kaybetti. Mustafa Bilici için bugün öğle vakti Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Mustafa Bilici'nin ailesi ve İsmailağa Cemaati'nden çok sayıda kişi katıldı. Mustafa Bilici için cenaze namazı kılındı, helallik alındı.Mustafa Bilici, Eyüpsultan'da bulunan Sakızağacı Mezarlığı'na defnedildi.


İsmailağa Cemaatinden Mustafa Bilici son yolculuğuna uğurlandı

İsmailağa Cemaatinden Mustafa Bilici son yolculuğuna uğurlandı

İsmailağa Cemaatinden Mustafa Bilici son yolculuğuna uğurlandı

İsmailağa Cemaatinden Mustafa Bilici son yolculuğuna uğurlandı

İsmailağa Cemaatinden Mustafa Bilici son yolculuğuna uğurlandı

İsmailağa Cemaatinden Mustafa Bilici son yolculuğuna uğurlandı

İsmailağa Cemaatinden Mustafa Bilici son yolculuğuna uğurlandı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İsmailağa Cemaati, Mustafa Bilici, Fatih Camii, Cenaze, Güncel, Haberler

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