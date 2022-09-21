İsmailağa cemaatinden erkeklere yönelik çok konuşulacak yenge fetvası

"İsmailağa Fıkıh Heyeti üyesi Fatih Kalender Hoca Efendi" olarak tanıtılan kişinin, bir izleyiciden gelen soruya, "Yenge ve kuzen" başlığı altında verdiği cevap tartışma yarattı. Fatih Kalender, erkeklerin yengeleri veya kadın kuzenleriyle aynı sofraya oturmasının caiz olmayacağını dile getirdi.

"İsmailağa Fıkıh Heyeti üyesi Fatih Kalender Hoca Efendi" olarak tanıtılan kişi, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Fatih Kalender'in bir soruya verdiği yanıt ise tartışmalara neden oldu.

"YENGE, NAMAHREM OLAN BİR KİŞİDİR"

"Bir kişinin yengesi ve kuzeniyle aynı sofrada oturmasının hükmü nedir" şeklinde gelen soruya yanıt veren Fatih Kalender, şunları söyledi: "Yenge kişiye namahrem olan biridir, kuzen de aynı konumda olduğu için bunlarla aynı ortamda olma noktasında ciddi anlamda hassasiyet gösterilmelidir.

"ERKEKLERLE ERKEKLER, KADINLAR KADINLAR YEMEK YER"

İhtiyacın dışında aynı ortamda bulunmaları caiz olmaz. Nerde kaldı ki yemek noktasında aynı sofrada bulunmak. haremlik selamlık vardır erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla yemek yer."