İsmail Yüksek, İznik'te Kendi Pizzasını Hazırladı

A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe Spor Kulübü oyuncularından İsmail Yüksek, memleketi Bursa'nın İznik ilçesini ziyaret etti. Hemşehrileri tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Yüksek, İznik Kaymakamlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı'na da ziyarette bulundu. Yüksek, Çamdibi Mahallesi'ndeki bir pizzacıda da kendi pizzasını hazırlayıp, fırına sürdü. Odun ateşinde kendi elleriyle pişirdiği pizzasını yiyen Yüksek'in o anları, iş yeri çalışanları ve müşteriler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde; milli futbolcunun samimi tavırları ve esprileri büyük beğeni topladı.