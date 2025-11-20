Haberler

İsmail Yüksek, İznik'te Kendi Pizzasını Hazırladı

Fenerbahçe'nin milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, memleketi İznik'te kendi pizzasını yaparak sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hemşehrileriyle buluşan Yüksek, keyifli anlar yaşadı.

FENERBAHÇE'nin milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, memleketi İznik'te kendi pizzasını hazırlayıp, fırına sürdü. Milli futbolcunun görüntüleri, sosyal medyada beğeni topladı.

A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe Spor Kulübü oyuncularından İsmail Yüksek, memleketi Bursa'nın İznik ilçesini ziyaret etti. Hemşehrileri tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Yüksek, İznik Kaymakamlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı'na da ziyarette bulundu. Yüksek, Çamdibi Mahallesi'ndeki bir pizzacıda da kendi pizzasını hazırlayıp, fırına sürdü. Odun ateşinde kendi elleriyle pişirdiği pizzasını yiyen Yüksek'in o anları, iş yeri çalışanları ve müşteriler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde; milli futbolcunun samimi tavırları ve esprileri büyük beğeni topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
