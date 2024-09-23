Üye Girişi
Haberler

İsmail Soydinç, Yılın Ahisi Seçildi

İsmail Soydinç, Yılın Ahisi Seçildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da meslek hayatında 55 yılı geride bırakan oto kaporta ustası İsmail Soydinç, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında 'Yılın Ahisi' unvanını aldı. Soydinç, ustalığını sürdürdüğü meslek hayatında birçok çırak yetiştirdiğini ve gençleri sanayiye yönelmeye teşvik ettiğini belirtti.

Isparta'da meslek hayatında 55 yılı geride bırakan oto kaporta ustası 69 yaşındaki İsmail Soydinç, "Yılın Ahisi" seçildi.

Soydinç, ilkokulu bitirdikten sonra sanayide çırak olarak işe başladı. Zamanla ustasının yanında kendisini geliştiren Soydinç, askerliğini yaptıktan sonra 22 yaşında ustasının iş yerine ortak oldu.

Soydinç, 11 yıl sonra dükkanı devraldı ve oğluyla çalışmaya devam etti.

Mesleğini ilk günkü heyecanla sürdüren Soydinç, kentteki Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında "Yılın Ahisi" seçilmesiyle gururlandı.

Soydinç, çok sayıda çırak yetiştirdiğini ve Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) sayesinde çırak sayısının arttığını söyledi.

MESEM okulları açılmadan önce çırak sayısının çok düşük olduğunu ifade eden Soydinç "MESEM okulları sayesinde çıraklar ortaokullarını bitirdikten sonra iş yerlerimize gelerek hem çıraklık belgesini hem kalfalık belgesini alıyor ve önü açılmış oluyor. Gençlerin üniversiteye değil sanayiye yönelmelerini tavsiye ederim." dedi.

Meslek hayatında 55 yılı geride bıraktığı ve "Yılın Ahisi" seçildiği için mutlu olduğunu dile getiren Soydinç, "İş yerimde 4 çırak ve oğlumla birlikte çalışmaya devam ediyorum. İlerleyen günlerde bizler yok olduğumuzda mesleğimi oğlumun devam ettireceğini düşünüyorum. Beni 'Yılın Ahisi' olarak gördükleri için çok teşekkür ederim, çok büyük bir duygu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel

Ahilik Haftası Yerel Haberler Ekonomi Güncel Eğitim Yaşam

Şehit polise eşinden kahreden veda: İzin aldık gelecektik, vatan sağ olsun

Şehit polise memleketinde acı veda

 Polisimizi şehit eden alçağa 'Pişman mısın?' diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü

O alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü

 CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor

CHP, İmamoğlu için toplanıyor
İsrail'den Lübnan'a saldırı! 182 ölü, 700'den fazla yaralı var

İsrail bomba yağdırıyor: 182 ölü, 700'den fazla yaralı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadut Tayfun kim? Karadut dizisi Tayfun Karca gerçekte kim (Şükrü Özyıldız)? BUSKİ Bursa su kesintisi! 23-24 Eylül Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 23-24 Eylül Sarıçam, Ceyhan, Karataş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 23-24 Eylül Ereğli, Beyşehir, Seydişehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Karadut Zuhal kim? Karadut dizisi Zuhal Erdem gerçekte kim (İrem Helvacıoğlu)? Karadut oyuncuları kim? Karadut dizisi karakterleri ne? Karadut hangi kanalda yayınlanıyor? Karadut bugün var mı? ASKİ Ankara su kesintisi! 23-24 Eylül Beypazarı, Şereflikoçhisar, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Karadut 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Karadut 2. bölüm fragmanı izleme linki var mı? Karadut SON BÖLÜM izle! Karadut 1. bölüm FULL HD izleme linki var mı? Karadut dizisi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi? Karadut dizisi kitaptan, yabancı diziden uyarlama mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });