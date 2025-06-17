İsmail Nazire Ortaokulu'nda Yıl Sonu Sergisi Açıldı

İsmail Nazire Ortaokulu'nda Yıl Sonu Sergisi Açıldı
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Çankırı'nın Orta ilçesinde İsmail Nazire Ortaokulu öğrencileri yıl sonu sergisi düzenledi. Okul Müdür Yardımcısı Mustafa Okumuş, serginin öğrenci emeğini ve hayal gücünü sergilediğini belirtti ve açılışta emeği geçenlere teşekkür etti.

Çankırı'nın Orta ilçesinde İsmail Nazire Ortaokulu öğrencileri tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Serginin açılışında konuşan Okul Müdür Yardımcısı Mustafa Okumuş, sadece bir sergi açmadıklarını, öğrencilerin hayal gücünü, emeğini ve öğrenme yolculuğunu paylaştıklarını söyledi.

Okumuş, serginin açılışında emeği geçen tüm öğrenci, öğretmen ve velilere de teşekkür etti.

Konuşmanın ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışın ardından, Vali Mustafa Fırat Taşolar'ın eşi Didem Taşolar, Kaymakam Erkan Minuz ve eşi Gönül Minuz, Orta Belediye Başkan Vekili Murat Canbaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer, Belediye Başkanı Ömer Bezci'nin eşi Ayşe Bezci ile katılımcılar, öğrenciler tarafından hazırlanan bilimsel projelerin, robotik çalışmaların ve sanatsal eserlerin bulunduğu stantları gezdi.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel
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