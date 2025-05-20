İsmail Lütfü Seymen Son Yolculuğuna Uğurlandı

Müteferrika Sahaf'ın sahibi İsmail Lütfü Seymen, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Seymen'in cenazesi, Söğütlüçeşme Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedildi.

İsmail Lütfü Seymen, 5 Kasım 1954'te İstanbul Üsküdar'da dünyaya geldi.

Ailesiyle 1957'de taşındığı Cide'de ilk ve ortaokulu okuyan Seymen, Bartın'da başladığı lise eğitimini Kastamonu'da tamamladı.

Seymen, henüz 12-13 yaşında Tommiks, Teksas satarak kitapçılığa başladı. 1973'te İstanbul Üniversitesi'nde okurken seyyar kitapçılık yaptı.

Osmanbey'de uzun yıllar kaldırım kitapçısı olarak tanınan Seymen, 1985'ten itibaren kendi dükkanını açtı. Sahaf Seymen, nadir bulunan ve yeniden baskısı yapılmayan birçok kitabı da ciltleterek uzun yıllar ayakta durmasını sağladı.

1993'te Müteferrika Dergisi'ni çıkarmaya başlayan Seymen, 2024'te çıkan 66. sayının ardından koltuğunu sahaf Emin Nedret İşli'ye devretti.

Sahaflığının yanı sıra sahaflar ve kitaplar hakkında yazdığı makalelerle de yazın dünyasına önemli katkılar sağlayan Seymen, Yapı Kredi Yayınlarından 2008'de çıkan "Üsküdar'a Kadar Kastamonu" adlı kitabın editörlüğünü üstlendi.

Seymen'in yayınladığı ya da yayına hazırladığı kitaplar arasında "Orhan Koloğlu: Osmanlı Basınının Doğuşu ve Blak Bey Ailesi" (1998), "Başak Ocak: Tüccarzade İbrahim Hilmi Çığıraçan" (2003), "Hans Peter Kraus: Bir Nadir Kitap Destanı" (2004) ve "Necmettin Hilav: FetvaMecmuası" (2012) yer alıyor.