Üye Girişi
Haberler

İsmail Heniyye için Türkiye'de gıyabi cenaze namazı kılındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Konya, Afyonkarahisar ve Karaman'da gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Konya'da gıyabi cenaze namazı kılındı, Afyonkarahisar ve Karaman'da dua edildi.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Heniyye için ikindi namazının ardından Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından Heniyye için dua edildi.

Vatandaşlar sık sık tekbir getirip İsrail aleyhine slogan attı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, Heniyye için İmaret Camisi'inde ikindi namazı sonrası bir araya geldi.

Platform adına açıklamada bulunan Muharrem Coşkun, İsmail Heniyye'nin şehadetiyle artık tam anlamıyla sözün bittiği yerde olduklarını söyledi.

İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun duasının ardından kalabalık dağıldı.

Karaman

Karaman'da Sivil Toplum Platformu öncülüğünde ikindi namazı sonrası vatandaşlar, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.

Burada, Heniyye için Kur'an-ı Kerim okundu, ardından dua edildi.

Kaynak: AA / Güncel

İsmail Heniyye Karaman Türkiye Tahran Konya İran Terör Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Güncel Haberler

İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu

İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu

 İntikam bayrağı göndere çekildi, bölgesel savaş artık resmen kapıda

İntikam bayrağı göndere çekildi, bölgesel savaş artık resmen kapıda

 Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum

Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum

Bakmadan Geçme

Haniye nasıl öldü, kim öldürdü? Haniye'ye kim suikast yaptı, neden öldürüldü? Fenerbahçe Lille ilk maç ne zaman ve nerede oynanacak? Fenerbahçe Lille ilk maç kimin stadında, İstanbul'da mı? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 31 Temmuz Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Haniye kimdir? İsmail Haniye nereli, kaç yaşında öldürüldü? 1 Ağustos Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? MasterChef 17. yarışmacı kim oldu? 31 Temmuz ana kadroya kim girdi? 1 Ağustos bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Güngören, Maltepe, Şişli 1 Ağustos İstanbul su kesintisi listesi! MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? 4N1K 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? 4N1K 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Aliağa, Bergama, Karabağlar 1 Ağustos 2024 İzmir su kesintisi listesi! Arog filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Arog filmi ne zaman, nerede çekildi? Dinazor Avı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dinazor Avı filmi ne zaman, nerede çekildi? Berlin Kaplanı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Berlin Kaplanı filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Sarıçam, İmamoğlu, Saimbeyli 1 Ağustos 2024 Adana su kesintisi listesi!
Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title