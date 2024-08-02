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İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı

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İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Samsun, Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazlarda Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Samsun, Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta gıyabi cenaze namazı kılındı.

Heniyye için Samsun'da İl Müftüsü Süleyman Çakır tarafından cuma namazı çıkışı Büyük Cami'de gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.

Namazın ardından Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi, tekbir getirildi.

Gıyabi cenaze namazına birçok vatandaşın yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

Amasya

Amasya'da Sultan II. Bayezid Camisi'nin avlusunda cuma namazı sonrası toplanan cemaat, Heniyye için gıyabi cenaze namazı kıldı.

İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın kıldırdığı gıyabi cenaze namazının ardından Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Namaza, Vali Yılmaz Doruk, AK Parti Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kastamonu

Kastamonu'da ise Nasrullah Camisi avlusunda cuma namazı sonrası Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Gıyabi cenaze namazının ardından Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Namaza sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sinop

Sinop'ta da Heniyye için İl Müftüsü Paşa Bektaş tarafından cuma namazı sonrası Alaaddin Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kıldırıldı, namaz sonrası dua edildi.

Namaza Vali Mustafa Özarslan, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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