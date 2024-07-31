İsmail Heniyye için Elazığ'da gıyabi cenaze namazı kılındı

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Elazığ'da, gıyabi cenaze namazı kılındı, yürüyüş yapıldı.

El-Aksa Platformu öncülüğünde, İzzetpaşa Camisi'nde bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri akşam namazını kıldı.

Katılımcılar tarafından daha sonra İsmail Henniye için gıyabi cenaze namazı eda edildi.

Toplanan kalabalık İzzet Paşa Camisi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar tekbirler getirerek ve İsrail aleyhine sloganlar atarak yürüdü.

Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Heniyye için dua edildi.

Platform adına basın açıklaması yapan Ersin Eryılmaz, suikastı kınadıklarını belirtti.