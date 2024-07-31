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İsmail Heniyye için Elazığ'da gıyabi cenaze namazı kılındı

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İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Elazığ'da gıyabi cenaze namazı kılındı ve yürüyüş yapıldı. El-Aksa Platformu öncülüğünde, İzzetpaşa Camisi'nde bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri akşam namazını kıldı. Katılımcılar daha sonra İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı eda etti ve İsrail aleyhine sloganlar atarak yürüdü.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Elazığ'da, gıyabi cenaze namazı kılındı, yürüyüş yapıldı.

El-Aksa Platformu öncülüğünde, İzzetpaşa Camisi'nde bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri akşam namazını kıldı.

Katılımcılar tarafından daha sonra İsmail Henniye için gıyabi cenaze namazı eda edildi.

Toplanan kalabalık İzzet Paşa Camisi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar tekbirler getirerek ve İsrail aleyhine sloganlar atarak yürüdü.

Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Heniyye için dua edildi.

Platform adına basın açıklaması yapan Ersin Eryılmaz, suikastı kınadıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

İsmail Heniyye İsrail Tahran Elazığ İran Dünya Güncel Haberler

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