İsmail Güzelsoy'un Yeni Romanı 'Saf – Suya Anlat' 8 Mayıs'ta Yayınlanıyor

Haber: Hilal SOLMAZ

(İSTANBUL)- Büyülü gerçekçilik akımının temsilcilerinden İsmail Güzelsoy'un 17'inci kitabı "Saf – Suya Anlat", 8 Mayıs'ta okurla buluşuyor.

Türk edebiyatının özgün kalemlerinde İsmail Güzelsoy, hafızalara kazınan romanlarıyla kurduğu düşsel ve felsefi dünyayı yeni bir halkayla sürdürüyor. Sincap, Gölge, Hatırla ve Avucunda Rüzgar Var, Rölanti Çıkmazı gibi kitaplarla okuyucusunu içsel yolculuklara çıkaran Güzelsoy, bu kez yıllardır zihninde taşıdığı ama bugüne dek yazmadığı bir hikayeyi "Saf – Suya Anlat" adıyla kaleme aldı.

Yazar, "Bu aslında ilk yazmak istediğim romandı" diyerek tanımladığı yeni eserinde, kadim bilgeliğin, aşkın ve masumiyetin izini sürüyor. Sadi-i Şirazi'nin "Yolun sonu aşktır ve aşkın sonu yoktur" dizesiyle açılan roman, edebi olduğu kadar tasavvufi bir yön de taşıyor.

Romanın merkezinde genç bir Şaman olan Subala'nın çok katmanlı yolculuğu yer alıyor. "Biz burada değiliz, yola vuran gölgeleriz" diyerek yola çıkan Subala, on bir buçuk hayat yaşıyor. Güzelsoy, bu yolculukla birlikte okura şu soruları sorduruyor: Kaç kez yıkılmadan ayağa kalkmayı öğreniriz? Kaç aşk bizi biz yapar? Bilgelik kaç hayatın toplamıdır?

Güzelsoy, yeni romanında hem geçmişin hem günümüzün katmanlarında dolaşarak zaman, aşk, masumiyet ve hafıza gibi temaları kendine özgü şiirsel diliyle örüyor. Saf – Suya Anlat, bir masal gibi başlayıp yaşamın gerçeklerine dokunan bir anlatı şöleni sunuyor.

Yazar yeni kitabına ilişkin, "bu kitap unutulmuş olanı hatırlamak, saf olanı korumak ve yazıyı suya anlatmak üzerine bir metin. Anladım ki mürekkep sudur ve ben meramımı suya anlatıyormuşum hep" ifadelerini kullandı.

Güzelsoy'un edebi serüveni

1963 yılında Iğdır'da doğan İsmail Güzelsoy, ilk kitabı Seni Seziyorum / Kitab-ı Mukadder'i 2000 yılında yayımladı. 2004'te çıkan Ruh Hastası ile dikkat çeken yazar, kısa sürede Sincap, Değil Efendi'nin Renk ve Korku Meselleri, Saf, Değmez ve Öksüz Ağaçların Çobanı gibi kitaplarıyla kendine özgü bir edebi atmosfer inşa etti. Eserlerinde sıkça Anadolu mitolojisine, masallara ve bireysel hafızaya başvuran Güzelsoy, hem biçimsel denemeleri hem de düşsel anlatımıyla öne çıkıyor.

Saf – Suya Anlat, İsmail Güzelsoy'un 17. kitabı ve 8 Mayıs itibarıyla İthaki Yayınları etiketiyle raflardaki yerini alacak.