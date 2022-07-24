İsmail Demir: Sungur'un omuzdan atılan versiyonu TSK'ya teslim edildi

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, portatif hava savunma füzesi Sungur'un, omuzdan atılan versiyonunun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ( Tsk ) teslim edildiğini açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Portatif hava savunma füze sistemimiz Sungur, platformlardan sonra tek er tarafından omuzdan atılan versiyonuyla da Mehmetçiğin hizmetinde. İHA'lar, jetler ve helikopterlere karşı etkili olan Sungur silah sisteminin ilk kafilesini, TSK'ya teslim ettik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Demir, Sungur silah sisteminin özelliklerini öyle anlattı:

"Sungur silah sistemi, muadillerine göre daha uzun menzili ve düşman unsurlara gözün görme mesafesinden daha uzak mesafeden kilitlenme imkanı sunan aldatmaya yönelik karşı tedbirlere dayanıklı görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlığı ile öne çıkıyor. Artık yurt dışına bağımlı kalmayacağımız bu sistemin tasarım, geliştirme ve üretiminde emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Her zaman söylüyoruz. Bir şey insan yapısıysa biz en iyisini yapabiliriz. Bu vatan ve bu millet aşkıyla çalışan savunma sanayii ailemize selam olsun."

Demirören Haber Ajansı / Güncel