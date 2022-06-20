İsmail Demir: MİLSAR-AKSUNGUR entegrasyonu başarıyla yapıldı - Haberler

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İsmail Demir: MİLSAR-AKSUNGUR entegrasyonu başarıyla yapıldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İsmail Demir: MİLSAR-AKSUNGUR entegrasyonu başarıyla yapıldı

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, sentetik açıklıklı radar MİLSAR'ın, ANKA'dan sonra AKSUNGUR'a da başarıyla entegre edildiğini, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılmaya başlandığını duyurdu.

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, sentetik açıklıklı radar MİLSAR'ın, ANKA'dan sonra AKSUNGUR'a da başarıyla entegre edildiğini, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılmaya başlandığını duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İHA-MİLDAR projemiz kapsamında geliştirilen sentetik açıklıklı radarımız MİLSAR, ANKA'dan sonra AKSUNGUR'a da başarıyla entegre edildi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından kullanılmaya başlandı. Hayırlı olsun. MİLSAR yüksek çözünürlüklü SAR kabiliyeti, çoklu hedef takip yeteneği, düşük ağırlığı ve hızlı platform entegrasyonu özellikleriyle güvenlik güçlerimizin keşif ve gözetleme faaliyetlerindeki etkinliğin artırılmasına önemli katkı sağlayacak dedi.

ANKARA,-


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İsmail Demir Güncel Haberler

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