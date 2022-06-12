İsmail Demir: Güvenlik güçlerimize Kargu'ları teslim ettik - Haberler

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İsmail Demir: Güvenlik güçlerimize Kargu'ları teslim ettik

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İsmail Demir: Güvenlik güçlerimize Kargu'ları teslim ettik

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, güvenlik güçlerine taşınabilir döner kanatlı vurucu insansız hava aracı (İHA) Kargu'ların teslim edildiğini duyurdu.

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, güvenlik güçlerine taşınabilir döner kanatlı vurucu insansız hava aracı (İHA) Kargu'ların teslim edildiğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçlerimize taşınabilir döner kanatlı vurucu İHA Kargu'larımızın yeni teslimatlarını gerçekleştirdik. Şu ana kadar 200'den fazla da ihraç ettiğimiz Kargu, yüksek ihracat potansiyeli taşıyan yerli-milli sistemlerimizden biri haline geldi" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

İnsansız Hava Aracı İsmail Demir Güncel Haberler

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