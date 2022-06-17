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İsmail Demir: 'ANKA- Şimşek' entegrasyonu başarıyla yapıldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İsmail Demir: 'ANKA- Şimşek' entegrasyonu başarıyla yapıldı

Şimşek' entegrasyonu başarıyla yapıldıSAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, "ANKA İHA'ya entegre edilen ve farklı faydalı yükleri taşıma kabiliyetli 'Şimşek' dronumuz istenilen bölgeye birçok kez başarıyla bırakıldı" dedi.

Şimşek' entegrasyonu başarıyla yapıldı

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, "ANKA İHA'ya entegre edilen ve farklı faydalı yükleri taşıma kabiliyetli 'Şimşek' dronumuz istenilen bölgeye birçok kez başarıyla bırakıldı" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Yenilikçi teknolojiler alanında durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Sayılı ülke tarafından çalışılan hareketli platformdan başka bir hareketli platform bırakılması, kontrol edilmesi ve güvenli şekilde geri alınması ülkemizde başarıyla gerçekleştirildi. ANKA İHA'ya entegre edilen ve farklı faydalı yükleri taşıma kabiliyetli 'Şimşek' dronumuz istenilen bölgeye birçok kez başarıyla bırakıldı. İHA platform geliştirmesi yanında İHA üzeri kabiliyetlerin artırılmasına yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

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