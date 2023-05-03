İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarından bahar konseri

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarınca bahar konseri verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Enstrüman Eğitimi Bölümü ile kurs öğrencileri Doğu Garajı Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Piyano, keman, klasik gitar, yan flüt, çello, viyolonsel ve bağlama eğitimi alan öğrenciler, bahar konserinde performanslarını sergiledi.

Sanatçılar, barok, klasik, romantik ve çağdaş dönemi hissettiren eserleri, Türk Halk Müziğinin eşsiz ezgileriyle sanatseverlerin beğenisine sundu.

İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Eğitim Bölümü Başkanı Sonay Yener, öğrenci ve öğretmenlerin bir yıllık eğitimin ardından konser programında performanslarını sergilediklerini belirterek, geleceğin müzisyenlerini yetiştirdiklerini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Müdürü Okan Atila da, konser sonunda öğrencileri tebrik etti.